Bezirk Melk bewegt die Kinder

Kinder bewegen sich immer weniger. Schulen und Sportvereine im Bezirk bieten aber viele Möglichkeiten, um das Interesse zu erhöhen.

Der Bewegungsmangel bei Kindern ist dem Allgemeinmediziner und ehemaligen Schularzt Florian Hoffer ein Begriff: „Wir sehen gehäuft Probleme vonseiten des Bewegungsapparates“, sagt er. Grund dafür ist, dass Sport keine Freizeitaktivität mehr sei, sondern vielmehr organisiert ablaufe, etwa in der Schule. Dies hat Folgen, Hoffer nennt hier primär Fehlhaltungen. Auch das Handy sei mitverantwortlich: „Durch übermäßige Handynutzung gibt es bereits Probleme im Handbereich und im Halsmuskel.“ Bewegung sei daher unumgänglich: „Jeder Sport, der Spaß macht, ist gut und beugt vor“, rät der Experte. Aus therapeutischer Sicht empfiehlt er etwa Klettern oder Schwimmen. In der Volksschule St. Leonhard-Ruprechtshofen ist der Bewegungsmangel von Kindern zwar aufgefallen, aber nicht überdurchschnittlich gestiegen: „Ich denke, bei uns am Land ist das noch nicht das Hauptproblem. Die Kinder sind viel draußen“, sagt Direktorin Susanna Auer.

Sportangebot im Bezirk ist Potpourri von Vielfalt

Der fehlenden sportlichen Betätigung versucht die Volksschule ebenso entgegenzuwirken: „In den meisten Klassen gibt es drei wöchentliche Turnstunden“, weiß sie. Und auch die 25-minütige große Pause ist bewegt. „Die Kinder sind hier oft im Schulhof“, erzählt die Direktorin. Und dieser bietet sich etwa durch eine Laufstrecke und einen Fußballplatz als guter Platz zum Toben an.

Auch außerschulische Bewegungsmöglichkeiten sind im Bezirk Melk zu finden und dies recht zahlreich. Die Sportunion Melk ist das Paradebeispiel: „Wir haben eine große Nachfrage in Akrobatik und Free Running“, zählt die Präsidentin des Vereins Karin Herzog zwei der Sportmöglichkeiten für Kinder auf. Sommerschwimmprogramme, Kinderyoga, Eishockey, Eislaufen, Volleyball, Tanzen und Turnen erweitern das Sortiment. Die Nachfrage sei in allen Kategorien groß: „Wir haben überall Anmeldungen, denn die Kinder haben einen extremen Bewegungsdrang“, sagt sie. Seit Kurzem bietet die Sportunion zusätzlich ein ganz besonders Angebot: „Wir haben nun auch einen Integrationsworkshop mit einem Russisch sprechenden Trainer“, erklärt sie. Das Ziel ist, ukrainische Kinder zusammenzubringen, um mit anderen Kindern spielen zu können.

