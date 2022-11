110 Euro für Taxi: Partynacht endete teurer als erwartet

Halloween ist für viele Jugendliche ein Grund, fortzugehen und Party zu machen. So auch in der Bauhalle in Mank. Doch die Nacht endete für viele in langem Anstehen und Warten auf den Bus oder das Taxi sowie in hohen Kosten für die Heimfahrt. Einige Jugendliche beschwerten sich bei der NÖN, sie hätten für die Fahrt – vier Passagiere in einem Bus mit neun Plätzen – von Mank nach Ybbs – rund 20 Kilometer – Taxigebühren von rund 110 Euro bezahlen müssen und warteten über eine Stunde auf den Transport.

Die Veranstalter der Feier, „Mado Event Solutions“, sehen sich nicht in der Verantwortung und kennen auch die Vorwürfe nicht, betonen sie auf Anfrage. „Wir wussten nicht, dass es so chaotisch war. Bei uns hat sich niemand beschwert“, sagt Kerstin Aigner. Die Verantwortung, wie die Partygäste nach Hause kommen, liege bei ihnen selbst, nicht bei den Veranstaltern. „Wir machen gerne Platz für einen Bus oder Taxis und kooperieren gerne, aber wir organisieren nichts“, erklärt sie.

Eines der von den Jugendlichen namentlich genannten Unternehmen ist „Sachsitaxi“ aus Neumarkt. Inhaber Josef Sachslehner gegenüber der NÖN: „Wir waren nur mit einem Fahrzeug vor Ort. Bei uns würde die Strecke Mank−Excalibur Bergland rund 64 Euro kosten. Alles darüber hinaus ist nicht gerechtfertigt.“ Ein weiteres Unternehmen vor Ort war „Höllmüller-Taxi“ aus Neuhofen, dessen Eigentümer weniger auskunftsfreudig war: „Ich kann dazu nichts sagen, wenn ich nicht weiß, welches Fahrzeug, welcher Lenker und wann die Fahrt stattgefunden haben soll“, erklärt Christian Höllmüller unwirsch auf Anfrage der NÖN. Obwohl alle relevanten Daten geliefert und eine Klarstellung seitens Höllmüller zugesichert wurde, war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu erhalten.

„Bezirk ist kein Tarifgebiet mit fixen Tarifen“

Der Geschäftsführer der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Michael Steinparzer, erklärt dazu: „In Mank ist im Umkreis von 15 Kilometern kein Taxiunternehmen ansässig. Ortsfremde Unternehmen berechnen daher eine Anfahrtspauschale. Zudem ist der Bezirk Melk kein Tarifgebiet mit fix vereinbarten Tarifen, die Preisgestaltung obliegt somit den Unternehmern.“

Der „Shuttlebuzz“ fährt wieder: Benjamin Steyrer (Melk), Sarah Winkler (Schönbühel-Aggsbach), Christoph Mitterbauer (Busunternehmer), Simone Böhm (Emmersdorf), Claudia Hiesberger (Schollach), Philipp Kager (Dunkelsteinerwald) und Thomas Sulzer (Loosdorf, v. l.). Weitere Infos zum Angebot und den Fahrtzeiten unter shuttlebuzz.at. Foto: Stadt Melk/Butter

Es gibt aber auch gute Nachrichten für das feiernde Volk im Bezirk. Denn bald wird der „Shuttlebuzz“ wieder Fahrt aufnehmen. Aufgrund von Kapazitätsengpässen beim Busunternehmen Zwölfer Reisen wurde dieses Jahr im März der Betrieb eingestellt. Die Pause nutzten die Verantwortlichen, um ein neues Transportunternehmen zu suchen. Mit der Firma Mitterbauer startet der „Shuttlebuzz“ am Samstag, 12. November, in Richtung Ybbser Bermudadreieck in die neue Saison. „Wir freuen uns, einen neuen starken Partner mit an Bord zu haben“, freut sich Melks ÖVP-Jugendgemeinderat Benjamin Steyrer. Der Shuttledienst wird künftig einmal pro Wochenende Jugendliche aus Melk, Schönbühel-Aggsbach, Schollach, Dunkelsteinerwald, Emmersdorf und Loosdorf zur Ybbser Partymeile oder zu Veranstaltungen in der Region – etwa dem Raum Mank – bringen. „Diese Fahrten werden immer besonders gut angenommen und die Veranstalter freuen sich, wenn der „Shuttlebuzz“ kommt“, verweist Steyrer auf Kooperationen. Der Fahrpreis wird heuer angepasst: Eine einfache Fahrt kostet fünf Euro, das Kombi-Ticket für Hin- und Retour kostet sieben Euro.

