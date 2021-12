20-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Erneut an diesem Tag wurden die Feuerwehr Petzenkirchen-Bergland sowie die Feuerwehr Wieselburg zu einer Menschenrettung alarmiert.

Ein 20-Jähriger ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Berglandstraße (L6007) in Sarling (Bezirk Melk) tödlich verunglückt. Laut Polizei hatte der Pkw-Lenker kurz nach 18.30 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Trotz der rasch eintreffenden Einsatzkräfte darunter ein Arzt aus Petzenkirchen verstarb der Lenker noch an der Unfallstelle.