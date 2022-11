32-Jähriger attackierte Polizisten mit fast 2,4 Promille

Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk machte Anfang September der Polizei zu schaffen. Nachdem sich ein paar Tage zuvor seine Freundin von ihm getrennt hatte, soll der Angeklagte versucht haben, seine Sorgen mit Vodka zu stillen. Als die Polizei bei ihm nach dem Rechtem sah, ging er auf die Beamten los.

Vor Gericht gab der Mann an, sich nicht mehr an viel erinnern zu können, zweifelte aber nicht an seiner Schuld. Er gab an, jahrelang fast keinen Alkohol getrunken zu haben und nur in seiner Trauer zum Hochprozentigen gegriffen zu haben. "Nie wieder trinke ich Schnaps", versprach er dem Richter.

In ihren Aussagen beschrieben die Beamten der Polizeiinspektion Melk, wie der Angeklagte auf einmal aufsprang und mit erhobenen Fäusten auf sie zu rannte. Auch soll er dabei mit Gewalt gedroht haben. Die Polizisten mussten ihn im Endeffekt zu Boden bringen.

Da der 32-Jährige noch unbescholten ist und seine Schuld einsah, bot ihm der Richter eine Diversion an. Der Angeklagte muss innerhalb der nächsten sechs Monate 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Auch die Polizeibeamten begrüßten diese Entscheidung und der 32-Jährige nahm das Angebot dankend an. Nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.