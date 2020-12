Eine positive Bilanz ziehen Einsatzkräfte und Gemeinden nach den Massentestungen in den 40 Gemeinden im Bezirk Melk. 24.968 Personen ließen sich im Vorfeld für die Testungen registrieren, am Samstag und Sonntag nahmen dann 22.867 Menschen an den Tests teil. 46 Covid-Tests waren dabei positiv, 74 Abstriche waren ungültig.

In Ybbs ließen sich 1.305 Perosonen (23,7 Prozent) der 5.500 Testberechtigten testen, zwei Ybbser waren dabei positiv. SP-Bürgermeister Alois Schroll zeigt sich erleichtert über den reibungslosen Ablauf der Tests: " Die Disziplin unserer Bürgerinnen und Bürger an den beiden Testtagen vor Ort hat maßgeblich zu den professionellen Abläufen beigetragen. Allen Beteiligten gilt mein aufrichtiger Dank! Wie angekündigt, soll diese breit angelegte Testreihe im Januar erneut erfolgen. In Ybbs sind wir dafür gewappnet.“

Stadtgemeinde Ybbs

Beim Roten Kreuz standen im Bezirk an beiden Tagen rund 142 Freiwillige in 45 Teststraßen im Einsatz. Die Probenabnehmer setzten sich dabei aus Sanitätern und anderen zugelassenen Berufsgruppen, wie etwa diplomiertes Pflegepersonal aus den Rot Kreuz Bezirksstellen Melk, Pöggstall und Ybbs zusammen. Zudem waren zwölf Rotkreuz-Mitarbeiter in der Koordination und Unterstützung im Einsatz. "Unsere Mitarbeiter haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Massentestungen überhaupt durchgeführt werden konnten. Sie helfen, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Es ist unglaublich, was alle gemeinsam in dieser Situation leisten", erklärt Bezirksrettungskommandant Helmut Eder.