Advent, Winter, Fußball-WM?

Rund 5.000 Kilometer trennt das WM-Austragungsland Katar vom Bezirk Melk. Eine Distanz, die mitunter zum mangelnden Interesse am Großereignis führt. Die hohen Investitionen und Negativschlagzeilen in Sachen Menschenrechte tun ihr Übriges. Auch im Bezirk zeigt man sich skeptisch.

Waren Public Viewings bei den vergangenen Großereignissen kaum wegzudenken, sind sie heuer wenig vorhanden.

Das Gasthaus Riedl-Schöner etwa projizierte die Spiele immer auf eine Leinwand im Hofgarten. Doch heuer wird diese wohl nicht zum Einsatz kommen: „Wir haben das immer draußen gemacht, das wäre im Winter zu kalt. Außerdem haben wir zu da schon das Weihnachtsgeschäft“, erzählt Wirt Dietmar Schöner.

Ebenso kein Public Viewing wird es im Ybbser Maximahl geben. Primärer Grund dafür ist der Schauplatz der diesjährigen WM: „Wir machen nichts, weil ich mit dem Land, wo es gemacht wird, nicht zufrieden bin“, erklärt er.

Übertragungen von Fußball-Live-Spielen sind beim Ballonwirt Aigner heuer nicht geplant, wo bisher die Fußball-Großereignisse durchaus „zelebriert“ worden sind. „Wir sind um diese Zeit mit Weihnachtsfeiern und Kulturveranstaltungen eingedeckt. Zudem würden sich der Aufwand und die Heizkosten angesichts der aktuellen Preislage vermutlich kaum rechnen“, schildert Herbert Aigner.

Fußballschauen bei Maroni, Punsch und Glühwein wird etwa im Wieselburger Brauhaus möglich sein. „Wir haben im Advent ja abends wieder unseren Adventmarkt im Z’wiesl-Hof. Dort draußen haben wir auch einen großen Flachbildschirm, da werden wir die Fußball-WM-Spiele nebenbei laufen lassen. Mal schauen, wie das angenommen wird. Wenn das Interesse da ist, werden wir sicher bei den Finalspielen auch etwas Besonderes inszenieren“, sagt Carl Hentze.

Auch Handel wartet noch auf Nachfrage durch WM

Bei Großereignissen nascht auch der Handel immer etwas mit, vor allem die Elektrogeschäfe. In den Vorjahren waren diese stets Anlass für einen TV-Kauf − davon sei aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts spürbar, weiß Klaus Pöchhacker von Expert Gamsjäger in Ybbs. „Die Weltmeisterschaft ist etwas verpönt. Das haben wir auch bei unseren Kundinnen und Kunden festgestellt“, beschreibt er. Man gehe aber davon aus, dass das Interesse an Geräten noch steigt, dies könne aber dann auch an der Vorweihnachtszeit liegen.

Das Fußballfieber und das Sammeln von Panini-Alben gingen immer schon einher. Davon profitierten auch die Trafiken, bei denen Sticker und Alben erhältlich sind. Laut Sebastian Bayer, Chef der Tabak-Trafik Persenbeug, lässt das Interesse heuer indes zu wünschen übrig: „Es wird zu wenig beworben, wir hoffen das sich das bis Start und während der WM ändert“, mutmaßt er.

Sebastian Bayer, Chef der Tabak-Trafik Persenbeug, hofft, dass das Interesse an Panini-Sammelalben und -Stickern zum WM-Start noch ansteigt. Foto: privat

Nicht wirklich im WM-Fieber zeigt man sich in Leonhofen. FC Leonhofen-Obmann Mario Schöner erklärt, warum: „Eine Weltmeisterschaft in einem Wüstenstaat in beheizten Stadien, während wir über eine Energiekrise bei uns sprechen, das ist schon sehr weit weg. Wir werden bei uns nichts machen mit der WM, da wir jetzt alle froh sind, dass wir eine Pause haben nach der Fußballsaison. Wir werden uns eine verdiente Auszeit gönnen.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.