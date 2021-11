Adventmärkte vor dem Aus: Wohin kommt das Christkind?

Leuchtende Standln, Kunsthandwerk, Weihnachtsmusik, Punsch und Glühwein: Adventmärkte gehören zur Vorweihnachtszeit dazu. Wenn nur die Pandemie nicht wäre: Bereits im Vorjahr gab es zahlreiche Absagen, auch 2021 macht das Virus einigen Veranstaltern das Leben schwer – und vielen einen Strich durch die Rechnung.

Melk

Derzeit offen ist die Abhaltung des Adventmarktes in der Bezirkshauptstadt. Eigentlich hätte die Entscheidung in der vergangenen Gemeinderatssitzung fallen sollen, diese musste aber verschoben werden (siehe Seite 14). Untypisch: Der zuständige Ausschuss gab keine Empfehlung für den Gemeinderat ab. Fix ist derzeit nur, dass es wohl keinen Adventmarkt in gewohnter Form am Hauptplatz mit Top-Events wie etwa Ron Glaser geben wird. Überlegt wurde zuletzt eine Abhaltung nur am Rathausplatz. Und während Stadtchef Strobl (ÖVP) dem Beschluss des Gemeinderats nicht vorgreifen möchte, will sich auch kein Gemeinderat offiziell zu Wort melden. Die Tendenz hinter vorgehaltener Hand geht aber klar in Richtung Absage.

Schallaburg

Das Christkind kommt dieses Jahr nicht auf die Schallaburg. „Die notwendigen Adaptionen würden dem Flair und Ambiente des Christkindlmarktes nicht gerecht“, hofft man seitens der Schallaburg auf Verständnis.

Burg Plankenstein

An zwei Wochenenden – 11. und 12. sowie 18. und 19. Dezember – steigt der Adventmarkt auf der Burg Plankenstein. Hier kommt „Burgherr“ Erich Podstatny der Aufbau des Areals zugute: „Wir können auf der Burg relativ leicht Zugangskontrollen durchführen.“ Hinter der einzigen Zufahrtsstraße auf das Burggelände warten dann in elf Sälen sowie im Burghof verschiedene Stände mit Kunsthandwerk und regionalen Produkten, selbst zubereiteter Punsch und Glühwein und die Taverne als Herzstück der Gastronomie auf der Burg. „Wir freuen uns auf einen idyllischen Markt, klein aber fein – wie wir das gewohnt sind.“

Pöchlarn

In der Nibelungenstadt findet dieses Jahr kein Adventmarkt im herkömmlichen Sinn statt, wie ÖVP-Stadtchef Franz Heisler berichtet: „Wir lassen uns aber ein Konzept einfallen, wie trotzdem weihnachtliche Stimmung in unsere Stadt einziehen wird.“

Hobby-Kunst-Advent in Leiben

Bereits im September erteilte der Kultur- und Denkmalschutzverein dem traditionellen Hobby-Kunst-Advent in Leiben abermals eine Absage (die NÖN berichtete). Der Advent (6./7., 13./14. und 20. 21. November) wurde ersatzlos gestrichen.

Pöggstall

Eine andere Lösung gibt es beim „Advent im Schloss Pöggstall“. Dieser findet in verkleinerter Form an einem Tag statt. Als Ersatz wird ein „Pöggstaller Advent-/Naschmarkt“ am 4. Dezember veranstaltet. In den Innenräumen des Schlosses gibt es keine Aussteller, nur am Hauptplatz.