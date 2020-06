Bischofstetten vor einem halben Jahr: Neun Bürgermeister, VP-Landesrat Eichtinger, SP-Landesrätin Königsberger-Ludwig, Ärzte und Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bitten im neuen Dorfzentrum zur Pressekonferenz. Es sei beschlossene Sache, der „Meilenstein“ im niederösterreichischen Gesundheitswesen – das erste Primärversorgungsnetzwerk (PVN) des Landes, mit Start am 1. April.

Heute zeichnet sich ein anderes Bild: Aus dem 1. April ist der 1. Oktober geworden, von sieben Gemeinden sind fünfeinhalb übrig geblieben. „Es war haarscharf“, lässt Kurt Weissenborg, Arzt in Kilb und treibende Kraft hinter dem Netzwerk, die vergangenen Monate Revue passieren. Aufgrund von Vertragsverhandlungen mit der ÖGK konnte der ursprüngliche Termin nicht eingehalten werden.

„Es war haarscharf. Wir werden es probieren und hoffen, dass das Konzept aufgeht und vielleicht manch andere mitmachen.“ Kurt Weissenborn, Arzt, Kilb

Dann kam die Absage der beiden Manker Ärzte Simon Kleinberger und Paul Höfinger hinzu. „Es wäre die dritte Umstellung innerhalb kurzer Zeit gewesen“, verweist Kleinberger auf den großen organisatorischen Aufwand, bleibt der Idee gegenüber aber grundsätzlich offen und könnte sich einen Beitritt in einem Jahr vorstellen. Auch die Ordination von Ingrid Lebersorger-Berger in St. Leonhard wäre dabei gewesen. Da der Pensionsantritt aber vor dem neuen Start des Netzwerks erfolgt, ist eine Teilnahme obsolet geworden.

Übrig sind damit Kilb, Hürm, Bischofstetten, Kirnberg und Texingtal sowie eine halbe Stelle in St. Leonhard. Eine halbe Stelle deshalb, weil Hansjörg Fedrizzi derzeit befristet neben Kirnberg an seinem vorherigen Standort St. Leonhard eine Zweitordination im Ausmaß von zehn (anstelle der vollen 20) Wochenstunden betreibt.

Für Weissenborn waren fünf Mediziner das „absolute Limit“ – mit weniger Ärzten wären die garantierten Öffnungszeiten nicht möglich. „Wir werden es probieren und hoffen, dass das Konzept aufgeht und vielleicht manch andere mitmachen“, sagt Weissenborn. Das neue Startdatum ist der 1. Oktober. „Das Netzwerk soll mit Anfang Oktober starten“, bekräftig auch Norbert Fidler von der ÖGK.

Ein Aspekt könnte das Netzwerk aber neuerlich ins Wanken bringen: die Zweitordination von Fedrizzi in St. Leonhard. „Ich nehme am PVN nur teil, wenn St. Leonhard als Zweitordination bestehen bleibt“, betont Fedrizzi. Dies ist zumindest bis 30. September provisorisch möglich, weil die zweite Planstelle der Gemeinde noch nicht besetzt ist – diese wird voraussichtlich nach Zelking-Matzleinsdorf wandern (siehe unten). Weissenborn räumt ein, dass darin noch der „Knackpunkt“ besteht. Auch hier gebe es aber Lösungsansätze, die noch erörtert werden müssten.

Ungewissheit in St. Leonhard. Parallel zum PVN befindet man sich in St. Leonhard auf der Suche nach einem Nachfolger für die Ordination Lebersorger, die anstatt bis Ende Juni bis Ende September geöffnet bleibt. Stand Ende Februar sei die Nachfolge geregelt gewesen, erklärt VP-Ortschef Hans-Jürgen Resel, der Kandidat sei aber abgesprungen. Dies und die generell schwierige Arztsuche hätten zwei Gründe: die fehlende Möglichkeit einer Hausapotheke und der Wunsch nach einer besseren „Work-Life-Balance“ bei Ärzten.

Deshalb habe die Gemeinde ein Paket geschnürt, um den Standort attraktiver zu machen. „Die Übernahme der Miete und Betriebskosten für die ersten drei Jahre, die Übernahme von 50.000 Euro für Gerätschaften oder Adaptierungen und es ist auch eine monatliche finanzielle Zuwendung möglich“, gibt Resel Einblick.

Noch hat die Suche allerdings nicht gefruchtet, was insbesondere die Oppositionspartei „Vision Leonhard“ (VL) kritisiert. VL-Gemeinderat Gerhard Dragovits fordert die Einrichtung einer „Taskforce“ mit Vertretern aller Fraktionen – ähnlich, wie dies in Mank der Fall war. „Weil eine Suche auf breiter Basis eine ganz andere Wirkung haben kann“, gibt Dragovits zu bedenken. Resel kontert, dass ein „Arbeitskreis“ nicht immer die Lösung sei und das persönliche Gespräch zähle, wovon er schon zahlreiche geführt habe.

Gute Karten in Matzleinsdorf. Die bisherige zweite Planstelle in St. Leonhard soll nach Zelking-Matzleinsdorf gehen. Die Coronapandemie und ein rechtlicher Einspruch gegen Christina Baumanns und Johannes Weintögls Vorhaben, eine Praxis samt Hausapotheke in Matzleinsdorf zu eröffnen, sorgten für Verzögerungen. Nachgefragt bei der Bezirkshauptmannschaft verweist Norbert Haselsteiner auf einen positiven Bescheid: „Die Bewilligung zur Haltung der ärztlichen Hausapotheke wurde erteilt, da aus apothekenrechtlicher Sicht die geforderten Voraussetzungen vorliegen.“ Gegen diese Entscheidung steht noch eine Beschwerdemöglichkeit an das Landesverwaltungsgericht offen. Nach dieser Frist könnte es laut Weintögl „schnell gehen“ – insofern kein Einspruch mehr erhoben wird: „Alle Vorbereitungen sind getroffen.“ Ob Weintögl und Baumann Interesse am PVN hätten? „Prinzipiell ist es nicht uninteressant, aber wir wollen ohne Teilnahme am Netzwerk starten.“

Pöchlarn klopft auf Holz. Thomas Israiel soll eine neue Ordination bekommen, im Obergeschoß hätten mehrere Mediziner Platz. Der Grundstein für das Arzthaus in spe ist gelegt, die Verträge werden behandelt.