Der Lockdown Mitte März hat Karin Gruber-Rosenberger und Ernst Gruber von der Donau Lodge in Ybbs stark getroffen. „Wir haben noch kurz davor über anstehende Investitionen gesprochen“, erzählt Gruber-Rosenberger. „Von einem zum anderen Moment war alles anders.“ „Im ersten Reflex wurden, nach einem Teammeeting, alle Mitarbeiter beim AMS angemeldet“, berichtet sie weiter“, nachdem die Kurzarbeit Thema wurde, haben wir jedoch die Teamleiter, Lehrlinge – insgesamt 14 Mitarbeiter – zur Covid-Kurzarbeit angemeldet.“

Über die Unterstützung bei der Antragsstellung des AMS war sie sehr froh. „Einzig die Bewilligung der Kurzarbeit hat bis Ende April gedauert, was aber der Fülle der Anträge geschuldet war“, fügt die Donau Lodge-Chefin hinzu. Mittlerweile befindet sich die Donau Lodge GmbH wieder auf einem guten Weg. „Ganz erreichen wir unsere Umsatzziele noch nicht. Wir haben auch wieder den Mitarbeiterstand wie vor der Krise“, bestätigen Ernst Gruber und Karin Gruber-Rosenberger.

Die schrittweise Lockerung der Covid-19-Beschränkungen wirkt sich allgemein stimulierend auf den Arbeitsmarkt aus. Die Arbeitslosigkeit sinkt seit April Woche für Woche. Dennoch: Mit insgesamt 2.104 suchen derzeit um 92 Prozent mehr Personen im Bezirk Arbeit als im Juni des Vorjahres. Der Melker AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer und sein Team starten nun eine Vermittlungsoffensive und ziehen eine erste Arbeitsmarktbilanz nach der Coronakrise.

636 freie Stellen verzeichneten Ende Juni das AMS Melk. Mit kurzen Videoclips präsentieren nun die Berater auf www.schnellestelle.info beispielhaft freie Stellen aus dem ganzen Bundesland. „Die Coronakrise hat die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und viele Menschen schwer getroffen. Persönliche Beratungstermine können in unserer Geschäftsstelle weiterhin nur selten stattfinden. Dennoch sind wir mehr denn je für die Menschen da, auch wenn wir einander weniger sehen“, erklärt Fischer. Unter dem Motto „Zeit für eine neue Vorstellung“ machen namhafte Künstler wie Angelika Niedetzky, Lilian Klebow, Gerald Fleischhacker sowie AMS-Berater die neue Website vor allem in sozialen und online Medien bekannt.

„Rasches Agieren ist nun wichtig, um wieder ins Erwerbsleben zu gelangen. Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, umso schwieriger wird es, wieder Fuß zu fassen“, weiß Fischer. Aktuell befinden sich noch 868 Beschäftigte in Kurzarbeit. 16 Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfen wurden bereits ausbezahlt. „Der Arbeitsmarkt-Barometer geht nach oben. Aber wir müssen davon ausgehen, dass uns die Coronakrise und ihre Folgen noch länger am Arbeitsmarkt begleiten wird“, stellt Fischer klar.