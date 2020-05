Am 8. Mai 1945 erlangte Erlauf unverhofft weltweites Ansehen und wurde zum historischen Knotenpunkt: In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 besiegelten im heutigen Gemeindeamt der sowjetische Generalmajor Dmitri Dritschkin und der US-Generalmajor Stanley Reinhart per Handschlag das Ende der Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges in Europa.

„Dieses Treffen war aber arrangiert. Denn der eigentliche Ort des alliierten Zusammentreffens war in Strengberg (Amstetten)“, erklärt Historiker Gerhard Floßmann. Die Amerikaner hatten den Auftrag, bis zur Ennsbrücke vorzudringen, während die Russen von der anderen Seite über St. Pölten bis Melk und weiter nach Scheibbs marschierten.

„Doch die amerikanischen Truppen bemerkten, dass im südlichen Waldviertel keine Einheiten stationiert waren und so drangen sie bis Emmersdorf vor“, berichtet Floßmann. Dort stießen sie auf deutsche Truppen. In Aggsbach-Markt gerieten die US-Soldaten sogar irrtümlich in ein Feuergefecht mit den bereits vor Ort befindlichen Sowjets. Daraufhin zogen sie sich wieder Richtung Westen zurück. Es war die erste Begegnung von amerikanischen und sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkrieges.

Die Russen wollten eine Zusammenarbeit der deutschen Truppen mit den Amerikanern verhindern und stürmten rasch voran – und die SS-Einheit hinterher. Die Stollenanlage in Roggendorf (Loosdorf) ist von den Russen besetzt worden, da sie in dieser die „Wunderwaffe“ von Hitler vermuteten. „Gefunden wurde aber nie eine“, erläutert Floßmann.

Angst vor der Roten Armee war groß

Der zweite Trupp russischer Soldaten war gefürchteter als die Vorhut. Sie besetzten Gebiete, plünderten und vergewaltigten. Die deutschen Truppen fürchteten die Rote Armee ebenfalls. „Sie wollten lieber von den US-Soldaten gefangen genommen werden, als von den Russen“, erzählt der Historiker. Auch auf der Schallaburg kam es zu geheimen Treffen von Generälen. Endlich wurde der Waffenstillstand ausgerufen – doch die Bevölkerung im Bezirk erfuhr davon erst später.

Einige hörten verbotene alliierte Sender und waren deshalb gut über die Lage informiert. „Doch mit dem Ende begann erst das Chaos. Kriegsgefangene und andere Flüchtlinge plünderten Häuser“, klärt Floßmann auf. Bis Ende Juni spielten sich dramatische Szenen im Bezirk ab. Unter russischem Kommando begann danach der Wiederaufbau.