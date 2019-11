Ein letzter tiefer Zug an der Zigarette bei einem gemütlichen Bier an der Bar im „Ybbserl“ in Ybbs – bei der Raucherparty in der Nacht vor dem 1. November genossen zahlreiche Gäste noch ihre „Tschick“ in der Wärme. Denn ab Mitternacht hieß es entweder nicht mehr rauchen oder in der Kälte draußen stehen. Das generelle Rauchverbot in Gaststätten, Diskotheken oder Pubs ist in Kraft getreten.

„Wir können entweder den Kopf in den Sand stecken und den 1. November verfluchen oder diese schwierige Situation als Chance sehen“, meint Gastronom Markus Dienstbier. Darüber diskutieren, dass Rauchen jetzt gesetzlich verboten wurde, will er nicht. „Es gilt, sich auf die Veränderungen einzustellen. Wir Wirte sind gefordert, Gäste so für uns zu begeistern, dass Raucher auch weiterhin kommen“, ist Dienstbiers Ansicht zum Thema. Im „Ybbserl“ selbst werden die Raucher künftig unter einem großen Schirm samt Gas-Schwammerl und Windschutz rauchen dürfen. Dienstbier stellt aber die Frage der Verantwortung:

„Wir Wirte dürfen nicht für Lärmbelästigung vor der Tür verantwortlich gemacht werden – auch dann nicht, wenn Gäste trotzdem im Lokal rauchen.“

Doch Rauchen in den Gasträumen kann teuer werden. Wenn Wirte gegen das Verbot verstoßen und erwischt werden, drohen Strafen zwischen 800 und 10.000 Euro (für Wiederholungstäter). Der „Ybbserl“-Chef hat jedenfalls um Mitternacht die Aschenbecher eingezogen und seine rauchende Kundschaft vor die Tür gebeten. „Aber nicht, um sie nach Hause zu schicken, sondern nur in die Raucher-Lounge“, schmunzelt Dienstbier.

„Wir sind stolz darauf, in der Gastronomie Trends zu setzen und nicht der Masse zu folgen.“René Reinmüller, Gastronom Rathauskeller Melk

So wie der Ybbser Pub-Besitzer haben viele Wirte, die draußen eine Möglichkeit haben, für ihre Gäste Sitz- oder Stehgelegenheiten hergerichtet. Doch in der kalten Jahreszeit oder bei Regenwetter ist es trotz Heizstrahlern ungemütlich. „Das Gesetz kommt zu einem unpassenden Zeitpunkt. Weihnachtsfeiern oder Wildbrettwochen stehen an. Und das Thema Freiflächen ist nicht ganz klar“, kritisiert NÖ Wirtesprecher Mario Pulker. Er betreibt mit seiner Frau ein Hotel in Aggsbach. „Die Freiflächen dürfen durch bauliche Maßnahmen, wie durch einen Witterungs- oder Lärmschutz, nicht überwiegend umschlossen sein“, warnt Pulker. Doch wer kann verhindern, dass der Gast sein Getränk mit nach draußen nimmt oder dass sich der Lärmpegel bis weit nach Mitternacht in den Straßen hält? All diese Fragen müssen laut Pulker noch geklärt werden.

Freudensprünge wegen des generellen Rauchverbots machen René Reinmüller und Mario Sassmann vom Rathauskeller in Melk. Die zwei Gastronomen feiern das Gesetz auf Facebook. Denn schon 2018 führten sie ein Rauchverbot in ihrer Gaststätte ein. „Damals wurden wir noch belächelt und alle hielten es für einen Aprilscherz“, erinnert sich Reinmüller zurück. Ihnen wurde damals prophezeit, dass ihnen die Gäste in Scharen davonlaufen werden und sie außerdem künftig mit dramatischen Umsatzeinbußen zu rechnen haben werden.

„Doch nichts davon ist eingetroffen, ganz im Gegenteil“, freut sich der Wirt. Sassmann und Reinmüller sind froh, dass sie ihrem Instinkt gefolgt sind und das Rauchverbot noch vor der Politik durchgesetzt haben. „Wir sind stolz darauf, in der Gastronomie Trends zu setzten und nicht der Masse zu folgen. In diesem Fall für die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter“, so der O-Ton der beiden Melker Gastwirte.

Auch Harald Stumpfer vom Gasthaus Stumpfer in Schönbühel hat schon länger seine Gaststätte zur Nichtraucher-Zone erklärt. „Es war auf Wunsch unserer Mitarbeiter, aber auch unserer Gäste“, berichtet er. Vor dem Eingang und im geschützten Pavillon draußen darf geraucht werden.