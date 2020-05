Freudiges Gelächter aus den Schanigärten, Schlangestehen für ein Kugerl Eis und Touristengruppen auf dem Weg durch die Bezirkshauptstadt – normalerweise füllt sich die Melker Innenstadt um diese Jahreszeit von Woche zu Woche mit mehr Menschen. Das wirtschaftliche Frühlingserwachen geht 2020 aber eher mit zaghaften Knospen vonstatten. Schuld ist keine späte Kaltwetterfront, die den Winterschlaf verlängert – sondern das Coronavirus.

Es tut sich etwas in der Altstadt. Das Melker Shoppingerlebnis sieht coronabedingt aber anders aus als sonst. Bunte Masken anstelle von lachenden Gesichtern kommen einem bei der Einkaufstour am Montag entgegen. Jeder hält Abstand, Bekannte tauschen sich auf Distanz aus. Die Rathausmitarbeiter reichen Dokumente durchs Fenster – es ist nach wie vor geschlossen. Plakate mit blauen Lettern weisen auf jene Geschäfte hin, die geöffnet sind.

Eines steht vor Maria-Eva Grafs Modegeschäften. Sie betreibt zwei Läden in der Innenstadt. Dank dem Plexiglasvisier ist ihr optimistisches Strahlen, wenn die Tür aufgeht, ungebrochen. Seit 14. April sind ihre Geschäfte wieder geöffnet. „Unsere Stammgäste zeigen sich solidarisch und kommen. Zum Teil gibt es aber Tage, wo es bescheidener läuft“, berichtet sie. Auch in ihrer Filiale in Mank läuft das Geschäft wieder an.

Hoffen auf mehr Kunden mit der Wirte-Rückkehr

Graf hofft auf mehr Laufkundschaft, wenn am 15. Mai die Wirte wieder aufsperren dürfen. „Und die Touristen fehlen natürlich“, betont sie. Gleich gegenüber befindet sich die Buchhandlung Böck. Dort zeigt sich Geschäftsführer Heinz Scharl mit der Kundenfrequenz nach der Coronapause zufrieden: „Wir haben seit 20. April wieder offen und merken, dass die Leute schon hungrig nach Büchern waren.“ Neben Stammkunden holten sich auch neue Gesichter Lesestoff.

Ein Blick nach Ybbs. Dort hat das Schuhgeschäft Geyrecker seit 14. April wieder offen. Mittlerweile ist auch am Nachmittag wieder geöffnet, um alle Orthopädie-Termine unterzubringen. Bereits während des Shutdowns hat die Firma ihre Produkte via PDF-Katalog auf Facebook vertrieben. Inhaber Wolfgang Geyrecker, zeitgleich Obmann der Ybbser Wirtschaft, merkt allerdings fehlende Hochzeiten und Abendveranstaltungen im Schuhverkauf.

„Jetzt verkaufen wir eher orthopädisches Schuhe oder Kinderschuhe. Modeschuhe sind derzeit nicht gefragt“, betont Geyrecker. Eine generelle Analyse für die Ybbser Wirtschaft fällt ihm schwer: „Es ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Problematisch ist die Situation bei den Dienstleistern, da sehe ich schwarz.“ Er fürchtet allerdings eine zweite Infektionswelle im Herbst: „Dann wird es wirklich heikel.“

Auch in der Pöchlarner Innenstadt geht es Schritt für Schritt zurück zur Normalität. Viele Geschäfte haben nun wieder annähernd ihre normalen Öffnungszeiten. Unter diesen ist auch der Juwelier Kittenberger. „Es ist einfach schön, wenn man den Kunden wieder eine Freude bereiten kann und für sie da ist. Man merkt, dass mit den Geschäftsöffnungen auch ein Stück Normalität zurückkehrt“, erklärt Geschäftsführerin Herta Potapow-Kittenberger. Natürlich müssen die Hygiene- und Abstandsvorschriften eingehalten werden. Bei Kittenberger dürfen etwa nur maximal zwei Kunden gleichzeitig im Geschäft sein. Kunden und Personal tragen Schutzmasken. „Die Leute sind sehr diszipliniert, was das Einhalten der Vorschriften betrifft“, erkennt Potapow-Kittenberger.