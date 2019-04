Temperaturen an die 30 Grad ließen vergangene Woche die ersten Gedanken an die Freibadsaison kreisen. Und in der Tat wird in den Freibädern der Region bereits eifrig alles für den Saisonstart auf Hochglanz gebracht. Die NÖN hörte sich in den einzelnen Gemeinden um, welche Neuerungen auf die Gäste in der diesjährigen Badesaison warten.

Melk: Im Wachaubad öffnen sich am 1. Mai die Tore. Investiert wurde zuletzt in eine neue Filteranlage (40.000 Euro) sowie in Bäume als Schattenspender für den Kleinkinderbereich. Im vergangenen Jahr gab es immer wieder Kritik am fehlenden Schatten für die Kinder. „Ein Sonnensegel liefert wenig Schatten, daher setzen wir auf natürliche Beschattung“, erklärt SP-Stadtrat Jürgen Eder. Bis die Bäume die richtige Größe erreichen, gibt es Sonnenschirme zum Ausborgen. Noch im Mai erfolgt die Generalsanierung der gelben Breitrutsche. Neben dem Rutschvergnügen dürfen sich die beide Gäste auch auf zahlreiche Events wie die Hypo-Bädertour oder einer karibischen sowie mediterranen Nacht mit DJ Pruzi freuen.

Pöchlarn: Das viel diskutierte und sanierungsbedürftige Stadtbad in Pöchlarn startet traditionell am Muttertag, 12. Mai, in die Saison. Und zwar voraussichtlich zum letzten Mal vor dem großen Umbau: Ende 2019 will man in Pöchlarn mit den Arbeiten für den Neubau starten.

Neumarkt: Noch ein bisschen gedulden müssen sich die Badegäste in Neumarkt. Das Bad im Freizeitzentrum eröffnet am Freitag, 17. Mai. Bei Schönwetter lädt die Liegewiese allerdings schon jetzt zum Entspannen ein. Diese Saison bringt aber auch Neuerungen in Neumarkt: Christian Schagerl, der neue Pächter, betreibt das Restaurant und der Wasserspielgarten wird teilweise umgebaut.

Kilb: Anfang Juni werden die Pforten des Kilber Freibads geöffnet, am 15. Juni wartet dann gleich der Kinder-Gesundheitstag. „Ein Projekt der ‚Gesunden Gemeinde‘ Kilb“, wie VP-Ortschef Manfred Roitner erklärt. Neuerungen gibt es in Anbetracht der Investitionen der letzten Jahre keine. So wurden zuletzt ein Sonnensegel über dem Kleinkind-Becken und eine neue Grenzmauer zur Straße hin realisiert.

Hürm: In der Gemeinde startet die Badesaison Mitte Juni. „Es ist ein kleines, feines Bad mit freiem Eintritt“, sagt VP-Bürgermeister Johannes Zuser. Über die vergangenen zwei Jahre unterzog man das Freibad einer Generalsanierung, bei der unter anderem in die technischen Anlagen investiert wurde.

Weiten: Mit dem traditionellen Badfest der Landjugend startet das Weitener Bad in die Saison. Ab dem ersten Juniwochenende sorgt die Anlage täglich von 10 bis 19 Uhr für Abkühlung.

Raxendorf: Je nach Anzeige auf dem Thermometer und der Wassertemperatur startet der Badespaß beim Raxendorfer Teich. Beim Klubhaus des Dorferneuerungsvereins, der die Pflege und Wartung durchführt, ist die Terrasse neu gestaltet worden.

Artstetten-Pöbring: In Artstetten eröffnet das Freibad am 15. Mai – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Neuerungen oder bauliche Veränderungen gab es keine.

Marbach: Je nach Witterung eröffnet das Nibelungenbad voraussichtlich am 18. Mai und lädt zum Baden, Plantschen oder einfach zum Faulenzen auf der großen Liegewiese ein.

Persenbeug-Gottsdorf: Die Saisoneröffnung vom Badeteich startet, sobald das Wetter es zulässt. Am 13. 7. geht es mit der ersten fixen Veranstaltung los – ein sommerlicher Karaoke-Nachmittag für Kinder.

Pöggstall: Als Schlusslicht im Bezirksvergleich öffnet das Mandlgupfbad zu Fronleichnam am Donnerstag, 20. Juni, seine Pforten. „Am 22. Juni findet auch unser Wassersicherheitstag statt“, informiert VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer.