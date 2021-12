Autobahn: Jubiläum für die „West“

Mehr als 50.000 Fahrzeuge passieren täglich den Autobahnabschnitt zwischen Pöchlarn und Amstetten. Im Jahr 2017 waren es laut Asfinag gar weit über 66.000 Fahrzeuge, auf das Jahr hochgerechnet knapp 25 Millionen Fahrzeuge – ein bisheriger Allzeitrekord. Im Jahr 2021 wurden bis Ende Oktober bisher 15 Millionen Fahrzeuge gezählt. Laut Verkehrsclub Österreich sind etwa siebenmal so viele Pkw wie Lkw unterwegs.

Vergangenen Freitag feierte der Autobahnabschnitt Pöchlarn-Amstetten seinen 60. Geburtstag. Die Verkehrsfreigabe des knapp 18 Kilometer langen Teilstückes erfolgt am 16. Dezember 1961, wie Alfred Luger vom BhW Bergland erzählt. Am 3. Dezember 1958 erfolgte die Eröffnung des Abschnittes Pöchlarn-St. Christophen. Damals sprachen Medien bereits von einem Zeitgewinn von 40 Minuten. Die Entwurfsgeschwindigkeit lag dabei bei 140 km/h, eine Geschwindigkeit, die damals noch nicht erreicht werden konnte. Allerdings gab es noch keine Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie es in der Asfinag-Chronik zum 30. Jubiläum heißt.

Die Westautobahn zählt heute zur wichtigsten Verkehrsverbindung zwischen Salzburg und Wien. Der Abschnitt wurde ab 1921 als Bundesstraße geführt und orientierte sich dabei oftmals an lokalen Verkehrsbedürfnissen und verlief durch viele Ortskerne, wodurch eine Neukonzeption notwendig wurde. „Der erste Abschnitt wurde im Rahmen des Zweiten Weltkrieges von der deutschen Grenze bis Salzburg-Mitte gebaut“, weiß Luger. Der letzte Bauabschnitt befindet sich zwischen Pressbaum und Wien und wurde 1966 eröffnet. Der Lückenschluss zwischen Amstetten Ost und West erfolgte allerdings erst am 12. Mai 1967.

Luger, der die Entwicklung genau beobachtet hat, verweist auch auf die stetige Verkehrssteigerung im Bereich Bergland: „Die Verkehrszunahme von 1971 bis 2017 liegt bei etwa 270 Prozent.“ 2018 erfolgte dann der vorerst letzte Ausbau der Autobahn im Bezirk Melk - mit der Fertigstellung der dreispurigen Fahrbahn in beide Richtungen ist der gesamte NÖ-Teil der Autobahn dreispurig.