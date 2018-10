Der Abschnitt der Westautobahn im Bereich Pöchlarn gehört zu den unfallträchtigsten auf der A1. Um die Gefahrenstelle zu entschärfen, starteten im Oktober 2016 die Arbeiten an der dritten Spur.

Ausbau kostete 26 Millionen Euro

Mit dem Abschluss der Arbeiten in diesem Frühjahr verschwand damit auch der letzte zweispurige A1-Abschnitt in Niederösterreich. Die Westautobahn ist seither von Steinhäusl bis Voralpenkreuz in beiden Fahrtrichtungen dreispurig. Der Ausbau kostete insgesamt 36 Millionen Euro, aber hat dieser auch für die Verkehrssicherheit relevante Folgen?

Nachgefragt beim Autobahnbetreiber Asfinag ist seit der Eröffnung vor einem halben Jahr eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der Unfallzahlen in diesem neu ausgebauten A1-Abschnitt zu erkennen. „Naturgemäß führt ein dreistreifiger Ausbau zu einer besseren Verteilung des Verkehrs. Das unterstützt die Flüssigkeit des Verkehrs und trägt damit auch zur Verkehrssicherheit bei“, heißt es laut Asfinag gegenüber der NÖN.

„Die bisherige Testphase von Tempo 140 ist bisher unauffällig verlaufen. Wir kontrollieren den Abschnitt verstärkt.“ Franz Aigner, Autobahnpolizei

Eine positive Bilanz über den Ausbau zieht auch die Autobahnpolizei. „Gerade zu Beginn der Wochenenden oder während der Ferienzeit ist es vor der Fertigstellung beim sogenannten ,Flaschenhals Pöchlarn‘ immer wieder zu zahlreichen Unfällen und Rückstauungen gekommen“, erinnert sich Chefinspektor Franz Aigner von der Melker Autobahnpolizei.

Kam es im Beobachtungszeitraum von Mai bis September 2017 zu insgesamt 56 Verkehrsunfällen, so zählte die Autobahnpolizei in diesem Jahr 38 Unfälle, ein Rückgang um 33 Prozent. Während auf der Richtungsfahrbahn Salzburg die Unfallzahlen annähernd gleich bleiben, gab es auf der Richtungsfahrbahn Wien einen massiven Rückgang bei den Zusammenstößen um mehr als 50 Prozent.

Die Traffic Manager der Asfinag mussten im letzten Halbjahr weniger ausrücken. | Reinhard Schnurrer/Asfinag

Neben dem dreispurigen Ausbau startete am 1. August auch die Tempo-140 km/h-Teststrecke auf der Westautobahn. Seither dürfen Lenker zwischen fünf und 22 Uhr zwischen Melk und Oed 140 km/h fahren.

„Ein Maximalwert, der aber nur bei optimalen Voraussetzungen anzuwenden ist“, betont Aigner. Um die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit zu überprüfen, führt die Autobahnpolizei verstärkt Kontrollen mit Laser- und Radargeräten durch, daneben werden auch Zivilstreifen eingesetzt. Für den Chefinspektor verläuft der Testversuch in den ersten drei Monaten bisher „unauffällig“.