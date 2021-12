B 1-Projekt: Sperre vorbei, Feinschliff folgt

Anfang Oktober starteten die Arbeiten an der B 1 zwischen Kolm und Sarling – und so auch die Sperre des Straßenabschnitts. Großräumige Umleitungen wurden eingerichtet, nach rund drei Monaten ist die Straße nun wieder für den Verkehr freigegeben. Abgeschlossen ist die Erneuerung des rund 2,3 Kilometer langen Abschnitts aber noch nicht.

„Die derzeitige Fahrbahn ist nicht der Endzustand. Es war uns wichtig, die Straße so rasch wie möglich wieder für den Verkehr zur Verfügung zu stellen“, kontert Gerhard Fichtinger von der Straßenbauabteilung des Landes auch die erste Kritik eines NÖN-Lesers, der die Straße als „Rumpelpiste“ titulierte. Aus technischer Notwendigkeit werde die endgültige Deckschichte im Frühjahr 2022 aufgebracht, erklärt Fichtinger: „Mit dieser Deckschichte wird dann die Oberfläche nicht mehr so rau sein.“

Projektkosten belaufen sich auf 2,25 Millionen Euro

Da die B 1 zwischen Kolm und Sarling nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach, wurden die Erneuerungsarbeiten notwendig. „Die Straße ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 4.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert, wobei der Schwerverkehrsanteil bei rund neun Prozent liegt“, gibt Fichtinger Einblick. Die Fahrbahn wurde, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, mittels Schüttungen verbreitert – auch die Linienführung der Kuppen sowie der Wannen optimiert. Das Fahrbahnniveau wurde in Teilbereichen abgesenkt: „Hier galt es, den kompletten Straßenaufbau neu herzustellen.“ Neben der bereits angesprochenen Asphaltierung der Deckschichte steht im Frühjahr auch noch die Begrünung an. Die Gesamtkosten von rund 2,25 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) streicht die Wichtigkeit des Projekts hervor: „Mit dem Ausbau der B 1 hier in Bergland wird ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt.“