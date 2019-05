Ein deutliches Plus von knapp 5,7 Prozent bestätigt die Vormachtstellung der ÖVP (44 Prozent) im Bezirk Melk.

Für VP-Bezirksobmann Karl Moser eine Anerkennung dafür, dass sich die ÖVP für den ländlichen Raum einsetzt. „Wir wissen um was es geht und welche Nachteile der ländliche Raum gegenüber von Städten hat“, betont Moser. Lob gibt es vom Bezirksobmann auch für die beiden EU-Wahlkandidaten Othmar Karas und Alexander Bernhuber: „Beide haben Großartiges geleistet.“

Deutlich war auch das Votum der Vorzugsstimmen: Laut NÖN-Informationen landete der Kilber Bernhuber deutlich auf dem ersten Platz - ein Mandat in Brüssel dürfte damit so gut wie fix sein. Einziger Wermutstropfen für die ÖVP im Bezirk: In Nöchling, der Heimatgemeinde von Bauernbund-Präsident Georg Strasser setzte es für die VP ein leichtes Minus.

Für die SPÖ ist, wohl dank SP-Landesspitzenkandidat Günther Sidl, der Bezirk Melk mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent der gewinnbringendste. „Wir sind der einzige Bezirk mit einem Plus. Natürlich freut mich die Unterstützung in meinem Heimatbezirk“, erklärt Sidl.

Knapp 0,9 Prozent zulegen, auf 19,6 Prozent, konnte die FP. Stimmenstärkste FP-Gemeinde ist abermals Blindenmarkt, die Heimatgemeinde von FP-Klubobmann Martin Huber. Als einzige Partei ein Minus im Vergleich zur Wahl 2014 verzeichnen die Grünen. Sie verloren 1,4 Prozentpunkte und landeten bei 7,6 Prozent. 5,7 Prozent wählten im Bezirk Melk die NEOS.