BAZ übersiedelt in Pöchlarner Wehr

Die Bezirksfeuerwehr feiert einen Meilenstein. Kurz vor den Feiertagen konnte die Übersiedlung der Bezirksalarmzentrale (BAZ) vom Rotkreuz-Haus in Melk ins Feuerwehrhaus nach Pöchlarn abgeschlossen werden.

Die neuen beiden Disponenten-Arbeitsplätze wurden in den vergangenen Tagen von Mitarbeitern des Landesfeuerwehrkommandos installiert und schlussendlich in Betrieb genommen. Mithilfe einer Drehleiter wurde auch die In stallierung der Außenteile der Klimaanlage abgeschlossen. Im Jänner erfolgt die Einspielung der Alarmpläne vom Altsystem ELDIS, danach folgt ein Test- sowie Parallelbetrieb mit dem neuen System ELKOS. „Wir sind ab Jänner im Pöchlarner Feuerwehrhaus einsatzbereit. Ab März wird dann der produktive Einsatz von ELKOS in der Bezirksalarmzentrale in Pöchlarn starten“, erklärt Bezirksfeuerwehr-Kommandant Roman Thennemayer.

Von den neuen Räumlichkeiten machte sich auch Pöchlarns ÖVP-Bürgermeister Franz Heisler ein Bild. „Mit der Inbetriebnahme im März wird weiterhin zum Wohle für die Bevölkerung des ganzen Bezirks gearbeitet“, betont Heisler.

Ein langjähriger Disponent wird allerdings nicht mit der Bezirksalarmzentrale nach Pöchlarn „mitziehen“: Walter Handl tritt aus gesundheitlichen Gründen kürzer. Seit 1994 – also der Gründung der BAZ – engagierte er sich freiwillig.