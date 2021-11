Bei Dämmerungseinbrüchen nie "den Helden spielen“

Aufgebrochene Türen, aufgezwängte Fenster: In einer Siedlung in St. Martin-Karlsbach kam es zuletzt – wenige Tage nach der Zeitumstellung – gleich zu mehreren Einbrüchen. In jenen Monaten, in denen die Tage kürzer sind, ist Vorsicht geboten.

Wie man sich am besten vor Dämmerungseinbrüchen schützt, weiß Chefinspektor Herbert Oberklammer. „Ein wesentlicher Teil ist die Prävention“, sagt er (siehe Infobox). „Häuser an den Hauptverkehrsrouten, etwa in Autobahnnähe, sind zwangsläufig im Fokus der Einbrecher“, mahnt Oberklammer besonders zur Vorsicht. Wer sich zum Zeitpunkt eines Einbruchs zuhause befindet, sollte „niemals den Helden spielen“, betont der Chefinspektor: „In so einem Fall sollte man sich bemerkbar machen, etwa ‚Karl, was machst du?‘ rufen. Einbrecher sind in der Regel keine Gewalttäter, aber sie sind in einer Stresssituation – und man weiß nie, wie sie reagieren.“

Generell sei die Zahl der Wohnhauseinbrüche in den vergangenen Jahren zurückgegangen: „Einerseits wegen der Pandemie, andererseits durch die hervorragende Arbeit der Spurensicherung.“