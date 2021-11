Das Besondere am Benefiz-Adventkalender: Hinter jeder Tür wartet ein Preis – mit einem Gesamtwert aller Preise von über 20.000 Euro. Jeder Kalender hat eine Nummer und kann mit dieser Nummer einmal gewinnen. „Der Reinerlös aus dieser Kalenderaktion wird für die Unterstützung in Not geratener Menschen und Familien aus unserer Region verwendet“, erklärt Initiator Roland Potapow. Die NÖN verlost im Dezember Woche für Woche die Gewinnzahlen. Bereits zum achten Mal stellt der Club die karitative Aktion auf die Beine. Auch heuer hat der Lionsclub mit einer Schule aus dem Bezirk Melk zusammengearbeitet – dieses Mal mit der Naturparkmittelschule in Emmersdorf. Aus einer Vielzahl an Vorschlägen wurde der Schülerin Marlene Korner für das Titelbild des Adventkalenders ausgewählt.

