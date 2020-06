Ein 21-jähriger Pöchlarner verkaufte vergangene Woche auf der Online-Plattform Willhaben eine Kamera. Er verschickte die Ware, bekam aber nie den Kaufpreis bezahlt. In St. Leonhard lernte ein 38-Jähriger eine 33-jährige Frau auf Instagram kennen, er überwies in mehreren Teilbeträgen Geld, um ihr beim Erbe ihrer Eltern zu helfen.

Nur zwei von unzähligen Internetbetrugsfällen im gesamten Bezirk in den letzten Wochen. „Die Internetkriminalität nimmt leider stark zu. Die Gutgläubigkeit der Menschen wird schamlos ausgenutzt. Gerade bei Geldforderungen ist immer besondere Vorsicht geboten“, mahnt Chefinspektor Herbert Oberklammer.

65 Delikte bis Mitte Juni

Die steigende Zahl der Internetdelikte untermauerte auch die Statistik. Waren es im gesamten Jahr 135 Delikte, sind es bis Mitte Juni bereits 65 Delikte. Erschreckend ist auch die bisherige Schadenssumme: Insgesamt beläuft sich diese auf 207.000 Euro. Es muss aber nicht immer ein Betrugsdelikt mit Waren sein: auch Sextortion (Androhung zur Veröffentlichung von Nacktfotos im Internet) nimmt auf Plattformen wie Facebook oder Instagram zu.

Bei der Polizei warnt man davor, Nacktfotos und persönliche Daten an Unbekannte zu senden oder Geldüberweisungen durchzuführen. „Beim geringsten Verdacht sollte man nicht davor zurückscheuen, die Polizei zu kontaktieren. Wir haben täglich damit zu tun und kennen die Betrugsmaschen“, rät Oberklammer, dem es ein persönliches Anliegen ist, die Menschen vor Internetbetrügerein zu warnen.

Am häufigsten ins Visier von Betrügern geraten Nutzer auf der beliebtesten und größten Online-Plattform in Österreich, Willhaben.at. Dort betont Sprecher Andreas Pucher, dass die Sicherheit der Nutzer an erster Stelle stehe: „Aufgrund der Millionen an Usern und Anzeigen auf unserer Plattform sind einzelne Fälle von Missverständnissen und Missbrauch leider nicht gänzlich zu verhindern.“ Die Online-Plattform gibt aber auf einer eigenen Seite Sicherheitshinweise an ihre Nutzer. So ist gerade bei preislich zu attraktiven Angeboten Vorsicht geboten. Daneben rät Pucher von Überweisung in das Ausland sowie Bezahlungen via Bargeldtransfers ab. Für den Bezirk Melk gibt es keine Häufung bei Betrugsdelikten.

Nur ein Hauseinbruch im März und April

Während die Cyberkriminalität der Exekutive Sorgenfalten bereitet, zeigen sich dafür in den Bereichen Wohnhauseinbrüchen und beim Einbruchsdiebstahl erfreuliche Zahlen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in den ersten fünf Monaten nur 23 Wohnhauseinbrüche (2019: 48). Im März und April gab es jeweils nur einen Einbruch. Ähnlich positiv sind die Zahlen bei den Einbrüchen. Waren es im Vorjahr im gleichen Zeitraum 325 Einbrüche, sind es in diesem Jahr bisher nur 77 Delikte. Entwicklungen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

Ein anderer Anstieg ist laut Polizei vermutlich ebenso auf die Covid-19-Maßnahmen zurückzuführen. Die Zahl der Betretungsverbote bezügliche häuslicher Gewalt und Drohungen hat sich im April verfünffacht (10 Delikte). Im Mai gab es beinahe eine Verdoppelung auf sieben Vorfälle.