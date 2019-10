Der Tod kennt keinen Ruhetag. Demzufolge hat auch ein Bestatter eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Zu dem Beruf gehört mehr, als nur Tote aufzubahren und sie dann in die Erde gleiten zu lassen oder ihre Asche in eine Urne zu geben.

Der Beruf Bestatter oder Totengräber hat noch immer einen eher mystischen Charakter. Während der Totengräber meist ein Gemeindemitarbeiter oder hin und wieder jemand von der Kirche ist, hat der Bestatter den engeren Kontakt zu dem Verstorbenen und seiner Familie. Der Umgang mit dem Tod und überhaupt mit einem Toten ist nicht jedermanns Sache. Bei Roman Hochreiter aus Ybbs sieht das anders aus. „Schon mit vierzehn Jahren musste ich mit meiner Mutter den ersten Toten abholen fahren.“ So wie sein Großvater davor leitet er das familiär geführte Bestattungsinstitut in Ybbs. Hochreiter ist damit aufgewachsen und empfindet den Beruf nach wie vor als abwechslungsreich.

Mann wollte Tote mit Kombi chauffieren

„Einen normalen Alltag gibt es nie“, berichtet Hochreiter. „Manchmal, wenn man glaubt, man habe alles erlebt, kommt dann doch etwas Überraschendes“, erzählt er. Eine skurrile Erzählung eines Pathologen wird ihm ewig in Erinnerung bleiben. „Ein Mann aus der Region stattete der Pathologie einen Besuch ab und fragte den Pathologen um einen Sarg. Als dieser wissen wollte, für was er ihn denn benötige, meinte der Mann, dass er seine Schwiegermutter auf dem Dach seines Kombis transportieren wolle – damit es kostengünstiger werde“, teilt Hochreiter mit. Dieser Bitte konnte nicht nachgegeben werden.

Zwar sind Bestatter darauf bedacht, dass die Wünsche ihrer Kunden (fast) immer berücksichtigt werden, jedoch gibt es auch Grenzen: „Einmal wollten Angehörige die Asche ihres Verstorbenen in den Bergen verstreuen, aber das ist verboten.“ Vereinzelt wollen Familien in der Nacht vor der Beerdigung ihre Liebsten noch einmal zu Hause haben. „Dies geht nur mit der Genehmigung des Gemeindearztes. Wenn der sein Ok gibt, dann bringen wir den Verstorbenen am Vorabend der Bestattung vorbei und holen ihn am nächsten Tag wieder ab“, erklärt Hochreiter.

Der Umgang mit den Trauernden ist heikel. Das bestätigt auch Harald Zehetner vom Bestattungsunternehmen Glasner in Melk. Vor über 35 Jahren kam er über die Familie Glasner zu dem Beruf. „Ganz am Anfang erinnere ich mich noch an eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit Verstorbenen“, erzählt Zehetner. Die Arbeit als Bestatter erfordert laut ihm eine gefestigte, im Leben stehende Persönlichkeit mit einer gewissen Lebenserfahrung. „Der Bestatter ist ein sozialer Beruf, welcher Takt und eine große Verschwiegenheit verlangt. Außerdem muss ein Bestatter immer ein offenes Ohr für die privaten Sorgen und Nöte der Angehörigen haben“, weiß er aus Erfahrung. So vielfältig wie der Beruf ist, sind auch die Bestattungsmöglichkeiten. „Aber das Rad muss nicht neu erfunden werden.

Die meisten wählen die traditionelle Beerdigung. Die Urnenbeisetzung kommt gleich danach“, erläutert Hochreiter aus Ybbs. Doch er kann auch einem neuen Trend, der Donau-Beisetzung, etwas abgewinnen. „Es ist etwas Besonderes, wenn das Boot mit der Urne auf die Donau hinaus schippert und die wasserlösliche Urne mit dutzenden Blättern versenkt wird“, findet er. Auch die Beisetzung in eigenen Ruhewäldern kommt öfters vor. „Ganz aktuell ist, dass Angehörige die Asche ihrer Liebsten in Diamanten veredeln lassen wollen“, berichtet Harald Zehetner.

Nachfolge bleibt meist in der Familie

Eines beschäftigt beide Unternehmer gleichermaßen: die Nachfolge. „Die wenigsten Personen sind dazu bereit, rund um die Uhr telefonisch erreichbar und im Bedarf auch kurzfristigst einsatzbereit zu sein. Da ist es egal, ob es zwei Uhr nachts oder ein Feiertag ist“, weist Zehetner auf die Bereitschaft rund um die Uhr hin. Sein Sohn arbeitet schon in der Firma mit und wird nach Zehetners Pensionierung weitermachen. Auch bei Roman Hochreiter bleibt das Unternehmen fest in familiärer Hand.