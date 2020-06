Von den „Coronaferien“ schnurstracks in die Sommerferien. Was für viele Kinder eine wahr gewordene Fantasie ist, ist für manche Eltern ein wahrer Albtraum. Doch hier gibt es jetzt Unterstützung vom Land. Denn es wird eine durchgehende Ferienbetreuung angeboten. Für die Eltern, die sich aufgrund der Coronakrise darum bemüht haben, ihre Kinder zuhause zu betreuen, ist dieses Angebot für ein sorgenfreies Zurückkehren in den Berufsalltag positiv.

Konkret sollen Kindergärten diesen Sommer in jenen Gemeinden, in denen Bedarf besteht, auch während der eigentlichen dreiwöchigen Sommerpause im Rahmen der Ferienbetreuung geöffnet bleiben können. Das Land unterstützt die Gemeinden dabei entweder mit der Verfügbarkeit von Pädagogen oder mit erhöhten Fördersätzen für alternative Betreuungsangebote. Wie viele Wochen die einzelnen Kindergärten jetzt wirklich offen haben, wird noch erhoben.

„Mein Sohn geht seit dem Lockdown nicht mehr in den Kindergarten. Natürlich wäre es schön, wenn er im Sommer gehen könnte“, berichtet Andrea Wollinger aus Loosdorf. „Eine durchgehende Betreuung an der Schule während der Ferien wäre für viele berufstätige Eltern hilfreich. Meine Kinder müssten sonst viel Zeit mit mir in der Firma verbringen“, erklärt Katharina Hameseder,

Bezirksvorsitzende der „Frau in der Wirtschaft“. „In den Großstädten ist es seit Langem üblich, dass die Kinder durchgehend Betreuung haben.“

Bedarf von Eltern wird noch erhoben

In Loosdorf findet an der Schule keine Ferienbetreuung statt. „Wir haben dafür die Kindergruppe Loosdorf (KiLo) und hier kann man die Kinder neun Wochen lang unterbringen“, erklärt SP-Bürgermeister Thomas Vasku. Ein klares Plus für die Ferienbetreuung bekommt St. Leonhard von der Zweifach-Mama Sonja Fischelmaier.

„Ich kann mit gutem Gewissen arbeiten gehen, denn meine Kinder sind in den Sommermonaten gut versorgt“, betont sie. Auch die jüngsten Bewohner von Hürm werden durchgehend betreut. „Wir haben erst die neue Tagesbetreuungsstätte ins Leben gerufen und diese wird gut angenommen. Weiters wird eine Bedarfserhebung für eine Betreuung in der Volksschule gemacht, wenn Eltern diese wollen, bekommen sie diese“, klärt VP-Bürgermeister Johannes Zuser auf.

In Petzenkirchen und Bergland wird gemeindeübergreifend gearbeitet. Die Volksschule bleibt auch im Sommer offen. „Wie viele Eltern dieses Angebot in Anspruch nehmen, zeigt sich noch“, sagt Direktorin Ingrid Hollaus. Anders als seine Nachbargemeinden will es Roman Grabner, VP-Bürgermeister von Nöchling, machen. „Ich sehe mich in der Pflicht, die Eltern nach dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Daher wird es ein Angebot für die Kinder an der Schule geben“, bekräftigt er.

Eines fällt allen Ortschefs auf: Der Bedarf an einer durchgehenden Ferienbetreuung ist coronabedingt verstärkt da. „Wir müssen jetzt verstärkt Alternativen bieten und auch den Eltern den Rücken freihalten, damit sie beruhigt arbeiten gehen können“, meint Grabner.