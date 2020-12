NÖN: Wie hat sich der zweite Lockdown auf die Feuerwehren im Bezirk ausgewirkt?

Roman Thennemayer: Der zweite Lockdown war für uns natürlich wieder ein starker Einschnitt, weil es keine Schulungen, keine Übungen und keine Jugendarbeit geben konnte. Vor allem die Jugendarbeit leidet sehr darunter – nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Freundschaft und Kameradschaft. Die Feuerwehrhäuser waren nur für Einsätze, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten offen. Dabei wurde aber auch immer eine Maske getragen und Desinfektionsmittel verwendet.

Welche Aufgaben übernimmt die Feuerwehr bei den Massentests?

Thennemayer: Die Feuerwehr hat die gesamte Logistik übernommen. Die Materialien wurden zum Landesfeuerwehrkommando geliefert und von dort in die Bezirke gebracht. Die ersten zwölf Paletten, zum Beispiel mit Schutzbekleidung und Desinfektionsmitteln, wurden am Sonntag in den Bezirk Melk geliefert, der Rest folgt in den nächsten Tagen. Die KHD-Einheiten des Bezirks übernehmen die Auslieferung an die Gemeinden.

Im Jänner stehen die Feuerwehrwahlen an. Wie können diese durchgeführt werden?

Bezirksfeuerwehrkommandant Roman Thennemayer tritt wieder zur Wahl an. privat

Thennemayer: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die meisten Feuerwehren tendieren zu einer Wahlversammlung. Dafür werden Lokalitäten ausgesucht, in denen mindestens ein Meter Abstand gehalten werden kann, bei den Wahlberechtigten wird die Körpertemperatur gemessen, es muss die Maske getragen werden und es gibt Desinfektionsmittel. Und natürlich wird es kein gemütliches Essen danach geben.

Im Februar folgen die Bezirks- und Abschnittskommandowahlen.

Thennemayer: Diese finden am 20. Februar statt, wenn sich die Covid-19-Bestimmungen nicht ändern. Die Bezirkskommandowahl wird in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses Pöchlarn abgehalten, danach finden die Abschnittskommandantenwahlen in fünf verschiedenen Lokalitäten statt.

Werden Sie wieder antreten?

Thennemayer: Das Team des Bezirkskommandos, Thennemayer und Jaunecker, kandidiert wieder miteinander. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir wieder die Unterstützung der Feuerwehren bekommen.