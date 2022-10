Blackout: Vorsorge ist halbe Miete

Plötzlich ist’s finster: Expertinnen und Experten warnen vor einem Blackout. Über die Wahrscheinlichkeit der Gefahr, die Vorsorgemaßnahmen und das Verhalten im Ernstfall: Die NÖN hat sich im Bezirk Melk zum Thema schlaugemacht.

Wie akut die Blackout-Gefahr tatsächlich ist, ist schwer zu sagen. Äußere Einflüsse, etwa das Wetter oder Hackerangriffe, sind unvorhersehbar und führen zu Versorgungsunterbrechungen. Für den Mostviertler Regionalleiter Franz Zehetgruber vom NÖ Zivilschutzverband ergibt sich daher folgende Bilanz: „Es ist ein realistisches Szenario.“ In einem Atemzug erwähnt er aber auch die Wichtigkeit der Vorsorge. Die ist auch Diplompsychologe und Blackout-Forscher John Haas aus Melk ein Anliegen: „Das beste Mittel gegen Angst ist selbst etwas zu tun“, weiß er.

In Sachen Vorsorge soll der Fokus laut dem Zivilschutzverband auf 14 Tage gelegt werden. Mögen sich viele über die Dunkelheit Gedanken machen, sind es für Haas aber andere Dinge, auf die primär geachtet werden soll: „Prinzipiell sollte die Flüssigkeitsversorgung vorhanden sein, etwa zwei bis zweieinhalb Liter pro Tag und Erwachsenen“, erklärt er. Außerdem solle der Anteil an Lebensmitteln erhöht werden, die auch ohne erhitzen zubereitet werden können sowie ein Medikamentenvorrat vorhanden sein. Ebenfalls die Erstellung eines „Fluchtrucksacks“ rät er an, hier sollten Medikamente, Flüssigkeiten und Nahrungsmittel eingepackt sein. Auf der Website www.krisenfit.jetzt gibt es weitere Ratschläge.

Kritische Infrastruktur oberste Priorität

Laut Margit Straßhofer, Bezirksleiterin des Zivilschutzverbandes, werden derzeit auch in den GemeindenPläne erstellt und geprobt. Etwa Spitäler und Wasserversorgungsanlagen gehören zur kritischen Infrastruktur, im Ernstfall ist der Schutz dieser „Sache der Exekutive“, erklärt Zehetgruber. Hier werden intensive Schulungen durchgeführt, um die Polizei und das Bundesheer auch zum Eigenschutz vorzubereiten: „Sie können nur dem Dienst nachkommen, wenn zuhause alles geregelt ist“, erläutert der Zivilschutz-Experte.

Für einen Blackout sei das Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug aufgrund der Schwarzstartfähigkeit gewappnet, erklärt Pressesprecher Florian Seidl. Bei einem Blackout ist das Netz ohne Spannung, muss also wieder schrittweise aufgebaut werden. Große Kraftwerke können hier helfen: „Wir haben Eigenbedarfsmaschinen, diese brauchen einen Erregerstrom, sprich: Man muss mit Leistung Spannung ins Netz bringen“, beschreibt er. Die Leistung erzeugt das Kraftwerk durch Wasser. Bei einem Blackout bringt das Kraftwerk demnach Sicherheit: „Unsere Aufgaben sind die Verfügbarkeit, dass alles funktioniert und genug Personal da ist“, weiß Seidl.

