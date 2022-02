Blasmusik in Corona-Krise: „Aufholbedarf ist schon groß“

Seit knapp zwei Jahren hat die Corona-Pandemie die Blasmusikkapellen im Bezirk verstummen lassen. Die fehlenden Proben und Auftritte zeigen nun Nachwirkungen.

Engelbert Jonas, Bezirksobmann der Melker Blasmusik, weiß, dass sich der Frust in allen Kapellen bemerkbar macht. „Alle warten darauf, wieder spielen zu können“, erzählt er. Den Kapellen fehlen vor allem die Proben, die nun schon seit Längerem ausfallen müssen: „Der Aufholbedarf ist schon groß, man kann nicht nahtlos anschließen an die Qualität von vorher“, bedauert Jonas.

Engelbert Jonas, Melks Bezirksobmann des Blasmusikverbandes. Foto: privat

Aber auch die gesellschaftliche Komponente geht den Musikantinnen aus dem Bezirk ab. „Dass man zusammen kommen, Geburtstage feiern und schmähführen kann. Man trifft Jung und Alt, das Gesellschaftliche hat bei den Blasmusikkapellen besonders hohen Stellenwert“, erklärt er. Überdies treibt die Diskrepanz über die Impfungen auch einen Keil in so manche Kapelle. Bei manchen sei dieser größer, bei anderen bestehe er gar nicht. „Das kann man nicht beeinflussen“, meint er.

"Live ist halt live"

Dies nagt auch an der Motivation der Mitglieder. „Manche Leute haben aufgehört, diese waren aber von vornherein wankelmütig“, weiß er und beschreibt, dass eine gewisse Fluktuation sowieso immer bestehe. Die Motivation bei den Musikanten sei aber an und für sich da. Über die letzten Monate haben sich viele Kapellen mit Ensembleproben geholfen oder über Livestream gespielt: „Das war eine Notlösung, das hat sich nicht bewährt. Live ist halt live“, sagt Jonas. Das alleinige Proben im Eigenheim trägt zur Motivation der Musikanten nicht bei. „Wenn das noch ein paar Jahre so weiter geht, dann mache ich mir schon Sorgen um den Bestand“, warnt er.

Auch aus finanzieller Sicht hat die Corona-Krise ihre Spuren hinterlassen. Durch den Bundesausgleichsfond hätten die Kapellen zwar einiges bekommen, die Verluste seien dennoch enorm. „Ohne den Fond hätte man den Betrieb nicht aufrechterhalten können“, ist sich Jonas sicher.

Abseits von Corona appelliert Jonas an die Kapellen, die Erwartungshaltung nicht immer nachzuschrauben. „Unser Landesobmann hat auch gesagt, man muss nicht hochtrabende Konzerte spielen“, erzählt er. Vielmehr solle das Musizieren Spaß machen – und das springe auch auf die Leute über.

Nachwuchs lässt – zum Teil – auf sich warten

In Sachen Jugend gibt es regionale Unterschiede, sagt Jonas. Dies habe aber mehrere Gründe: „Manche Jahrgänge sind geburtenschwächer und außerdem gibt es andere Vereine, wie die Jugendfeuerwehr, die gut aufgestellt sind“, erklärt er. Viele engagieren sich zwar in beiden Vereinen, aber in manchen Gemeinden gibt es hier Überschneidungen. „Es gibt manche, die sich überall einbringen und manche, die sich nicht einbringen, das gibt es immer“, erzählt er. Die Nachfrage an Blasinstrumenten an Musikschulen sei aber weniger geworden, aber auch hier gebe es regionale Unterschiede.

„Bei manchen ist es circa gleichgeblieben, andere haben größere Einbußen“, sagt er. Der Jugendanteil sei in den Kapellen aber sehr hoch und die Blasmusikkapellen haben vor allem ein Alleinstellungsmerkmal: „Du kannst vom 10. Lebensjahr bis über 90 Jahre spielen“.

