Blaue Attacken auf Bauernbund

Halbzeitbilanz hieß es in der jüngsten Kammervollversammlung der Landwirtschaftskammer. Obmann Johannes Zuser ging dabei näher auf über 70 umgesetzte Projekte und Initiativen der bäuerlichen Interessenvertretung ein. Bezirksbäuerin Silke Dammerer nutzte die Gelegenheit, um den bäuerlichen Vertretern die neu ins Leben gerufene Aktion „Landeplatzl“ vorzustellen. „Dadurch soll Bewusstsein für ein rücksichtsvolles Verhalten aller in der Natur geschaffen werden“, erklärt Dammerer. Die künftige Landtagsabgeordnete betont aber auch die Notwendigkeit der Wissensvermittlung bei Veranstaltungen und in Schulen über die tägliche Arbeit, bei der qualitativ hochwertige Produkte entstehen.

Ein künftiger Schwerpunkt liege laut Zuser weiterhin darauf, dass das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten nicht auf Kosten der Landwirtschaft vorangetrieben werde. „In Zeiten wie diesen ist die Versorgungssicherheit und eine starke heimische Landwirtschaft zu unterstützen“, meint Zuser. Verabschiedet wurden auch Resolutionen, etwa zu fairen Produktionsbedingungen sowie Anträge, die für die Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe notwendig sind.

Diskussion um Strafen bei Stalleinbrüchen

Verärgert über das Vorgehen des Bauernbundes bei der Vollversammlung zeigten sich allerdings die Freiheitlichen Bauern. Kammerrat Manfred Mitmasser spricht gar von einer „Verhöhnung des Bauernstandes“. Grund für die Wortwahl ist, dass der freiheitliche Antrag für eine klare Lebensmittelindikation, bei der Produkte, in denen Insektenproteine enthalten sind, gekennzeichnet werden sollen, keine Mehrheit fand. „Anscheinend sind dem Bauernbund Start-up-Firmen in den Niederlanden wichtiger als heimische Lebensmittel“, ärgert sich der Marbacher Mitmasser. Für Zuser ist der Fall indes klar: „Es ist von der EU klar geregelt, wie die Kennzeichnung aussieht, so etwas brauchen wir nicht auf Bezirksebene diskutieren. Es stimmt auch nicht so, wie er es sagt.“ Für ihn sei wichtiger, die heimischen Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen und dafür Werbung zu machen.

Ebenso abgelehnt wurde der FPÖ-Antrag, Stalleinbrüche strafbar zu machen. „Anscheinend ist das Kuscheln mit den Grünen für die künftige Abgeordnete Dammerer wichtiger als ihre Wähler, die sie entsendet haben. Dammerer und der Bauernbund haben damit einen Großteil ihrer Wähler verraten. Sie hat scheinbar kein Problem mit militanten Tierschützern“, meint Mitmasser. Immerhin drei Bauernbündler unterstützten aber die FPÖ-Anträge.

Dammerer erinnert daran, dass seitens der ÖVP im Jahr 2019 ein Gesetzesentwurf eingebracht wurde. „Leider haben damals alle Parteien, auch die FPÖ, dagegen gestimmt. Mit den Stimmen der FPÖ hätten wir mittlerweile die Möglichkeit der strafrechtlichen Verfolgung. Ich würde den FPÖ-Bauern dringend empfehlen, sich an ihre Abgeordneten zu wenden“, sagt Dammerer.

