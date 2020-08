In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt, jährlich rund 350.000 Konserven – Blut gehört daher im Notfall zu den wichtigsten Medikamenten. Derzeit spenden lediglich 3,5 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahren Blut. Die freiwillige und unbezahlte Blutspende beim Roten Kreuz ist die zentrale Stütze der flächendeckenden Versorgung mit Blutprodukten. Es gibt in Österreich derzeit genug Blutkonserven, die Versorgung ist gesichert. Aber der Bedarf an Blut macht keine Sommerpause. Gerade an heißen Tagen und in der Urlaubszeit ist es unabdinglich, an die Wichtigkeit, Blut zu spenden, zu erinnern.

Das bestätigt auch Josef Löschenbrand aus Mank. Er zählt mit seinen 192-maligen Blutspenden zu den Top-Spendern im Bezirk. „Meine erste Blutspende absolvierte ich im Jahr 1969 im Gasthaus Riedl-Schöner, da war ich 18 Jahre alt“, berichtet er. Dazu gekommen ist er, weil er bei der Landjugend dabei war. „Irgendwann gehört man dann zum Club“, schmunzelt er. In seiner Familie ist er der Einzige, der regelmäßig Blut spendet. Er will eine tragende Rolle dabei spielen, dass ausreichend Blut da ist. „Ich war früher beruflich viel unterwegs, daher konnte ich mich nie so engagieren wie andere freiwillige Helfer.

Das ist mein Beitrag dazu“, erklärt Löschenbrand. Als ehemaliger Berufskraftfahrer ist er viel herumgekommen, hat auch in Deutschland und vielerorts in Österreich Blut gespendet: „Einmal war ich in Bregenz und dann wieder im Burgenland“, lacht er. Für ihn fühlt es sich nach jeder Spende an, als wäre er neu geboren. Als Risikopatient durfte er während des Lockdowns allerdings nicht spenden. „Doch jetzt geht es wieder und in 14 Tagen steht der nächste Termin am Plan“, fügt er hinzu. So lange er gesund ist, wird er Blut spenden gehen. „Ich kann es jedem nur empfehlen – und es tut nicht weh“, resümiert er.

Ein weiterer braver Spender ist Willi Heinzl aus Melk. 77 Mal zapften Ärzte schon sein Blut ab. Auch er erinnert sich lebhaft an seine erste Spende zurück. „Ich war 18 Jahre jung und es war vor dem Riesenrad in Wien“, schwelgt er in Erinnerungen.

Wichtig, dass genügend Blutkonserven da sind

Seine Beweggründe waren, dass es gut zu seiner Sanitätsausbildung gepasst hat. Es kann laut ihm nie genug freiwillige Spender geben: „Vor allem heuer im Sommer ist es aufgrund von Corona kritisch gewesen. Viele haben sich nicht getraut, spenden zu gehen – doch Egoismus ist hier falsch.“ Zum Glück gab es wegen der Ausgangssperre weniger Unfälle. Der Melker Benjamin Steyrer ist erst vor kurzem zum Spender geworden. „Wenn es der Gesundheitszustand zulässt, ist es wichtig, Blut spenden zu gehen. Für mich bedeutet das auch, einem Mitmenschen zu helfen, wenn Blutkonserven benötigt werden“, teilt er mit. Als Floriani bei der Feuerwehr Melk wird er oft bei Unfällen mit schweren Verletzungen konfrontiert. „Hier sieht man, wie schnell es gehen kann und man auch als gesunder Mensch Blut benötigt. Wenn ich selbst mal in einer solchen Lage sein sollte, bin ich auch froh, wenn eine für mich geeignete Blutkonserve vorhanden ist“, gibt er zu bedenken.

In Melk gibt es fünf Mal im Jahr eine Blutspende-Aktion des Roten Kreuz. „Wir haben immer rund 110 Spender“, freut sich RK-Bezirksstellenkommandant Gerhard Scheiber.