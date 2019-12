Die jährliche Schifffahrtskonferenz Anfang Dezember im Donauraum gehört zum Fixpunkt für die Tourismusverantwortlichen in der Region. Das diesjährige Motto „Building Bridges – 30 Jahre freie Donau“ wurde an das 30. Jubiläum des Falls des Eisernen Vorhangs angelehnt. Und so pilgerten in diesem Jahr Vertreter des Stift Melk und der Wirtschaft, aber auch die Bürgermeister Alois Schroll (Ybbs, SPÖ) und Patrick Strobl (Melk, ÖVP) nach Bratislava, um für ihre Region zu werben.

Schroll konnte sich dabei abermals über viel Zuspruch für die Stadtgemeinde Ybbs freuen: „Ybbs wird immer interessanter. Es gibt sogar die Idee, neue Schiffsstege an der Donau zu bauen.“ Durch die große Auslastung im Wachau-Raum suchen die Reedereien vermehrt nach Alternativen. Waren es vor zwei Jahren noch knapp zehn Schiffsstopps an der Ybbser Donaulände, wird sich die Zahl im kommenden Jahr auf zumindest 112 Schiffe erhöhen. „Es fängt jetzt wirklich an, für uns zu laufen. Daher wollen wir auch unser touristisches Angebot erweitern. Wir beleben unsere Innenstadt und fördern mit den Touristen unsere Wirtschaftsbetriebe“, betont Schroll.

Kampf gegen die Donau-Verschmutzung

privat SP-Bürgermeister Alois Schroll suchte das Gespräch mit dem slowakischen Verkehrsminister Árpád Érsek.

Gespräche betreffend der möglichen Errichtung einer Abwasseranlage für Kreuzfahrtschiffe direkt an der Donaulände wurden ebenso geführt. „Wir haben einige Akteure getroffen. Die Verschmutzung der Donau muss endlich aufhören“, meint Schroll.

Bereits Stammgäste auf der Schifffahrtskonferenz sind die Stadtgemeinde und das Stift Melk sowie Zwölfer Reisen-Geschäftsführer Michael Ringsmuth. VP-Stadtchef Strobl war dabei, sein Anliegen deutlich zu machen, dass Melk vom „Overtourism“, einem Zuviel an Tourismus, nicht betroffen sei. „Wir haben dieses Problem nicht und können auch weiterhin Anlaufhafen für viele Schiffe und deren Gäste sein“, stellt Strobl klar. Gemeinsam mit dem Stift Melk stellte die Stadt ihr touristisches Angebot vor. „Es war uns wichtig, auf die alternativen Ausflugsziele in Melk und der Umgebung hinzuweisen und Pakete zu schnüren, die für diverse Anbieter interessant sind.“