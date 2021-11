Corona-Demo-Organisator: Was ist die Alternative? „Jeder soll testen“

NÖN: Herr Würrer, Sie organisierten vergangenen Samstag eine Corona-Demo in Melk. An jenem Tag lag die Siebentagesinzidenz im Bezirk Melk bei 1.171,4 – der Bezirk weist seit Tagen die höchsten Infektionswerte in ganz Österreich auf. Salopp gefragt: Ist Ihnen das wurscht?

Lukas Würrer: Darüber informiere ich mich nicht, also die Demo hat nicht deswegen in Melk stattgefunden. Die Inzidenz ist ein Wert für die Bestimmungen der Ausreisetests, gegen die wir auch demonstrieren. Das Virus kennt ja keine Bezirksgrenzen.

Wen meinen Sie denn genau, wenn Sie „wir“ sagen?

Würrer: Ich war zuerst auf Demos in Wien, dann hat sich eine kleine Gruppe im Mostviertel gebildet. Wir organisieren unpolitische Demos, wie sie etwa schon in Pöchlarn, Amstetten und Purgstall stattgefunden haben, und verteilen Flyer.

Und warum machen Sie das?

Würrer: Weil wir dagegen sind, dass Menschen in zwei Klassen geteilt werden. Ich finde, dass gegen Ungeimpfte mittlerweile regelrecht Hetze betrieben wird. Es sollte jeder frei entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Wir wollen niemanden ausgrenzen, auch Geimpfte demonstrieren bei uns mit.

Ich nehme an, Sie sind nicht geimpft?

Würrer: Nein. Ich glaube auch nicht, dass ich es nötig habe. Es ist aber okay, wenn sich andere impfen lassen. Das soll, wie gesagt, jeder für sich entscheiden.

Sie sind gegen die Corona-Maßnahmen – aber was istdie Alternative?

Würrer: Ich bin nicht gegen alle Maßnahmen, eine Maske beim Einkauf zu tragen finde ich etwa okay. Und wenn jemand Symptome hat, soll er sich auch testen! Das mach‘ ich auch, ich will ja nicht krank werden. Abgesehen davon muss ich mich auch wegen der Arbeit testen.

Was machen Sie denn beruflich?

Würrer: Ich bin in der Gastronomie tätig.

Dass Sie sich für die Arbeit testen lassen müssen, störtSie das?

Würrer : Ja, schon. Also das Testen an sich nicht, aber die Tatsache, dass ich das nur machen muss, weil ich nicht geimpft bin. Das wär für mich auch die Alternative, weil Sie danach gefragt haben: Auch Geimpfte sollten sich testen müssen, denn auch sie können das Virus weitergeben.