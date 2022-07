Bezirk Melk: Corona-Fälle leicht im Steigen

Werbung

„Es gibt derzeit keine Gemeinde im Bezirk, in der es keine positiv getesteten Person gibt“, erklärt Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner.

Aktuell befinden sich 731 Personen in behördlicher Quarantäne. In der Vorwoche waren es noch 721 Personen. Die Siebentagesinzidenz des Bezirkes Melk beträgt aktuell 783,1. In der Vorwoche lag die Siebentagesinzidenz noch bei 738,4 Fällen pro 100.000 Einwohner.

In zwei Gemeinden liegt die Siebentagesinzidenz unter 200, in 15 Gemeinden zwischen 200 und 600, in 18 Gemeinden zwischen 600 und 1.000, in fünf Gemeinden ist diese bei über 1.000.

Die Frage, ob es aktuell mehr positive Fälle bei Reiserückkehrern gibt, verneint Haselsteiner gegenüber der NÖN: „Unter den positiv getesteten Personen sind zwar auch einige Reiserückkehrer, ein signifikanter Anstieg ist dadurch aber nicht erkennbar.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.