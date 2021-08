Im Bezirk Melk sind die Coronazahlen weiter im Steigen. Aktuell sind rund 70 Personen im Bezirk Melk positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. In der Vorwoche waren es noch 53 Covid-Fälle. Mittlerweile gibt es auch wieder in mehr als der Hälfte der 40 Gemeinden im Bezirk Melk positive Coronafälle. Überschreitungen der Siebentagesinzidenz von 300 gibt es derzeit allerdings in keiner Gemeinde.

Beinahe gleich wie in der Vorwoche ist dafür die Anzahl der Personen, die als Verdachtsfälle oder als Kontaktpersonen behördlich abgesondert sind. Aktuell sind dies 137 Personen. Dazu gibt es 40 Verkehrsbeschränkungen.

Auch wenn die Fallzahlen im Bezirk Melk derzeit unter dem Österreichschnitt liegen, lässt sich laut Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner eine steigende Tendenz erkennen: „Umso wichtiger ist es, dass auch die Bevölkerung im Bezirk die Möglichkeit zur Impfung nützt.“