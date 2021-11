Coronasituation im Bezirk: „Impfen als einzige Lösung“

Spar-Märkte, die PCR-Tests ausgeben (solange der Vorrat reicht):

Eurospar Melk

Spar Supermarkt Pöggstall

Eurospar Stattler in

Persenbeug

Eurospar Moser in

Wieselburg

Eurospar Purgstall

Spar Supermarkt Scheibbs

Eurospar St. Pölten in der Porschestraße

Spar Binder in Lilienfeld

Interspar-Hypermarkt Amstetten

Spar Gourmet Amstetten

Apotheken, die PCR-Tests durchführen (Anmeldung in der Apotheke):

Blindenmarkt (Hauptstraße 57): Anmeldung: 07473/2325

Loosdorf (Wiener Straße 12-14): 02754/6331.

Mank (Hauptplatz 11): Anmeldung: 02755/2269.

Melk: Landschafts-Apotheke (Rathausplatz 10): Anmeldung: 02752/523150; Löwen Apotheke (Löwenpark 1/14): Anmeldung: 02752/52586.

Pöchlarn: Apotheke Lebensfreude (Manker Straße 48): Anmeldung: 02757/20591; Salvator-Apotheke (Regensburger Straße 17): Anmeldung: 02757/2217.

Pöggstall (Hauptplatz 5): Anmeldung: 02758/4005.

St. Leonhard (Hauptplatz 14): Anmeldung: 02756/2267

Ybbs (Bahnhofstraße 2): Anmeldung: 07412/52411.

Praktische Ärzte, die PCR-Tests anbieten (Anmeldung in der Arztpraxis):

Kirnberg: Dr. Hansjörg Fedrizzi, Gewerbeplatz 2. Anmeldung: 02755/21300.

Texingtal: Dr. Andreas Winter, Altendorf 32. Anmeldung: 02755/7200.

Petzenkirchen: Dr. Florian Hoffer, Bergmann-Platz 2/3. Anmeldung: 07416/52481.

Pöggstall: Dr. Franz Wurzer, Untere Hauptstraße 8. Anmeldung: 02758/2218.

Ybbs: Gruppenpraxis Dr. Obernberger OG, Trewaldstr. 6. Anmeldung: 07412/58000.

Yspertal: MR Dr. Anton Schendl, Altenmarkt 18. Anmeldung: 07415/7400.

Zelking-Matzleinsdorf: Dr. Johannes Weintögl, KIndergartenstraße 1. Anmeldung: 02752/20500.

Alle Testmöglichkeiten werden laufend auf NÖN.at aktualisiert.