Covid-Zahlen auf Allzeit-Hoch

Mehr als jeder Zehnte im Bezirk Melk infizierte sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus. Insgesamt gab es bisher 9.770 Fälle, 111 Personen starben. In den vergangenen Tagen erreichten die Infektionszahlen den höchsten Wert seit dem Ausbruch der Pandemie. „Das aktuelle Infektionsgeschehen der letzten Wochen ist von der Zahl der täglichen Fälle und der Höhe der Siebentagesinzidenz das höchste seit Beginn der Pandemie“, bestätigt Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner.

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe waren im Bezirk Melk 1.366 Personen positiv getestet. 2.161 Menschen sind als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen behördlich abgesondert. Es bestehen derzeit 976 Verkehrsbeschränkungen. Im Vergleich zur Vorwoche sind damit sowohl Corona- als auch Quarantänezahlen abermals gestiegen. Der Inzidenzwert beträgt 1113,9, in allen Gemeinden des Bezirks gibt es derzeit positive Fälle.

Impfung: Mehr Angebot wird geschaffen. Um die Impfquote im Bezirk Melk weiter anzuheben wird derzeit ein vermehrtes Angebot geschaffen. So wird bis 19. Dezember jeden Sonntag von 10 bis 13 Uhr im Melker Löwenpark geimpft. Das Angebot startete am vergangenen Sonntag und wurde derart gut von der Bevölkerung angenommen, dass am Ende sogar Personen weggeschickt werden mussten. In der Bezirkshauptstadt arbeitet man zudem daran, die Impfstraße wieder neu zu beleben. „Wir wollen ein breites Angebot schaffen und so sind wir wieder bei der Planung einer Impfstraße“, betont ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl. Die definitive Entscheidung wird am Ende der Woche fallen. Für Strobl ist es ein Beitrag der Stadt Melk, um mitzuhelfen, „die Krise in den Griff zu bekommen“.

Melker Spital: Beschränkte Besuchszeiten, OPs wie geplant

Zum Stand vergangenen Sonntag befinden sich 19 Corona-Patienten in stationärer Behandlung im LKH Melk, zwei davon intensivmedizinisch. In den Medien wurde zuletzt von OP-Verschiebungen aufgrund der Corona-Situation in den Spitälern Niederösterreichs berichtet. In Melk sollen – solange die Kapazitäten garantiert sind und es möglich ist – Operationen durchgeführt werden. „Einzelne nicht dringend erforderliche, bzw. planbare Eingriffe werden vereinzelt zum Schutz der Patienten nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Akute Notfälle und dringliche Eingriffe sind davon nicht betroffen und werden jederzeit durchgeführt“, betont Martina Schuller vonseiten der Landesgesundheitsagentur auf NÖN-Anfrage. Erneut werden nun Corona-bedingt die Besuchszeiten beschränkt. Wie die Landesgesundheitsagentur bestätigte, dürfen Patienten nur noch von einer Person pro Woche besucht werden.