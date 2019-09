Demonstration für den Klimaschutz.

Gemeinsam mit tausend anderen Menschen im Land gingen auch in Melk, Emmersdorf, Persenbeug-Gottsdorf, Pöchlarn und Marbach die Menschen mit selbst gebastelteten Schildern auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Unter dem Motto „Dein Ort für die Zukunft“ machten insgesamt 782 Orte in Österreich an der „Fridays for Future“- Demonstration teil.