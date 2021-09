Viele Jugendliche haben im Alter von 14 Jahren die Qual der Wahl – Schule oder Beruf? Immer häufiger entscheiden sich junge Menschen für die Schule und gegen den Lehrberuf. Doch gerade dieser bringt einige Vorzüge mit sich.

Janin Pandion, Lehrling des Friseursalons Hairzstück Sarah Lambert in Pöchlarn, weiß genau, welche Vorteile sie aus ihrem Beruf zieht: „Kreativität, Flexibilität und dass es für Dinge nicht nur eine Spur gibt, sondern mehrere Wege.“ Für die Lehre entschied sie sich, weil sie auf eigenen Füßen stehen wollte: „Das Lernen hat mich nicht mehr interessiert“. Und ihre Berufswahl trägt bereits jetzt Früchte, erst kürzlich wurde sie von der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgezeichnet. Ihr weiterer Berufsweg ist bislang offen: „Ich möchte jetzt erst einmal Erfahrungen sammeln, in den Jahren werde ich vielleicht den Meister anstreben.“ Sie appelliert an Jugendliche, nicht das zu machen was andere wollen, sondern „das was man selbst möchte“.

„Der Wettbewerb war eine gute Erfahrung sowie eine tolle Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung.“ Kerstin Auer

Für Landesinnungsmeisterin der Friseure und Salonbesitzerin Silvia Rupp ist klar, was den Lehrberuf so attraktiv macht: der sofortige Verdienst. Überdies sammeln Lehrlinge viele praktische Erfahrungen, haben demnach nicht nur das theoretische Wissen. Die Lehre schließt die Schule außerdem nicht aus: „Man hat auch die Möglichkeit, einen höheren Schulabschluss kostenlos nachzuholen“, erklärt sie und nennt dabei das Beispiel der Lehre mit Matura. „Die Lehrlingsausbildung wird überall geschätzt“, fasst sie zusammen. Der Lehrberuf Friseur bietet jungen Menschen vor allem Kreativität. Rupp weiß: „Friseure sind meist sehr glückliche Menschen, da sie tun was sie lieben – kreativ sein“. Durch die neuen Trends wird der Beruf nie langweilig und auch das Trinkgeld verbessert den Grundlohn, meint Rupp. Sie schildert, dass in der Branche derzeit ein „massiver Lehrlingsmangel“ herrscht. Ursache sei laut Rupp der Wunsch der Eltern, dass ihr Kind eine höhere Schule besucht: „Es ist nicht so publik, dass man nach Abschluss einer höheren Schule mit einer verkürzten Lehrzeit von eineinhalb Jahren, ebenso den Beruf erlernen kann.“ Aufstiegschancen biete der Beruf aber allemal. Ob Meister, Selbstständigkeit, Lehrlingsausbilder, Visagist oder Stylist, die Zukunftsmöglichkeiten für Friseurlehrlinge seien äußerst vielfältig.

Lehrlinge stellen Verkaufsgeschick vor

Vergangene Woche hieß es für zehn niederösterreichische Lehrlinge, ihr Verkaufstalent zu zeigen. Kerstin Auer aus Marbach, Lehrling bei Geyrecker in Ybbs, war unter den Finalisten des Wettbewerbs „Junior Sales Champion“. Die Vorbereitungen traf Auer sowohl zuhause als auch in der Firma: „Wir haben die Gespräche in der Firma mit Kollegen durchgespielt“, erzählt sie. „Der Wettbewerb war eine gute Erfahrung sowie eine tolle Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung“.