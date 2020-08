Seit März ist der St. Leonharder Dominik Gruber neuer Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes Melk. Mit der NÖN sprach er über Politik in der Rettungslandschaft, die Coronakrise und die Versorgungssicherheit in der Region.

NÖN: Sie sind gleich mit der Coronakrise in den neuen Job gestartet. Wie war der Vollgas-Start?

Dominik Gruber: Der Fokus lag gleich zu Beginn auf der Pandemie. Ich hatte mir zwar den Start etwas anders vorgestellt, freue mich aber rückblickend, wie gut alles gelaufen ist.

Das Rote Kreuz bietet in Melk ein sehr umfangreiches Paket. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf den Betrieb?

Gruber: Der klassische Rettungstransport dauert jetzt um ein Drittel länger. Wir müssen das Auto jedes Mal desinfizieren, Maske und Schutzausrüstung wechseln. Die Team Österreich-Tafel oder der Henry Laden waren geschlossen und Essen-auf-Rädern fand ohne persönliche Übergabe statt.

Wie haben die Kunden bei Essen-auf-Rädern auf die Neuerungen reagiert?

Gruber: Gerade bei Essen-auf-Rädern ist der persönliche Kontakt wichtig, die Umstellung war für viele daher schwierig. Es hat ein gutes Monat gedauert, bis das System voll umgesetzt werden konnte. Man darf nicht vergessen, dass wir für viele der Klienten der einzige Kontakt des Tages sind.

Im Bezirk gab es mehr als 800 Testungen, die nicht unumstritten waren. Wie haben die Rotkreuz-Mitarbeiter gelernt, damit umzugehen?

Gruber: Die Anfangsphase war naturgemäß ungewohnt. Durch eine gute Ausbildung lernten unsere Mitarbeiter, sicher mit den Testungen umzugehen. In einem eigenen Covid-Tester-Dienst werden nun Personen getestet, die sich freuen, dass rasch ein Ergebnis vorliegt.

Auf der Dienststelle gibt es ein eigenes Sicherheitssystem. Wie funktioniert dieses? Gruber: Alle Mitarbeiter, die mit Patienten in Kontakt sind, dürfen das nur in voller Schutzbekleidung machen. Bis Anfang Juli gab es lediglich ein Betreten der Dienststelle durch eine Art Schleuse und nur mit Uniform – da ging es auch darum, das Infektionsrisiko zu minimieren. Bis heute gibt es keine einzige Infektion in den eigenen Reihen.

Wie schwierig war es, in der Coronazeit genügend Freiwillige für den Rettungsdienst zu finden?

Gruber: Es war teilweise schwieriger. Für die Risikogruppe 65+ wurden durch das Rote Kreuz besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um alle Mitarbeiter besonders zu schützen. Wir haben auch bestimmten Leuten angeraten, keinen Dienst zu machen. Die Regelung der Bundesregierung, den Zivildienst zu verlängern, war für uns wichtig. Wir hatten sechs Zivildiener, die verlängert haben, und drei, die retour gekommen sind.

Es gab Kritik am Roten Kreuz, weil einige Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt wurden, man zeitgleich aber günstigere Zivildiener aufgenommen hat. Ist das erklärbar?

Gruber: Man darf hier nicht alles in einen Topf werfen. In Kurzarbeit waren Mitarbeiter der Verwaltung oder im Bereich der Schulung. Der Rettungsdienst war nicht betroffen, das ist leider vermischt worden.

Es gab vor einem Jahr die Umstellung des Notarztwesens. Am Anfang herrschte viel Skepsis, hat sich diese mittlerweile gelegt?

Gruber: Wie jede größere Umstellung hat auch diese etwas Zeit benötigt. Die Vorteile liegen jedoch auf der Hand. Bei rund einem Drittel der Fahrten kann der Notarzt den Patienten so weit stabilisieren und an den Rettungsdienst übergeben, dass er für den nächsten Einsatz frei ist.

Der Stützpunkt wird mit dem Samariterbund geteilt. Am Anfang gab es Diskussionen wegen eines fehlenden Logos auf einem Foto. Wie ist das Verhältnis zwischen Rotem Kreuz und Samariterbund?

Gruber: Wir wechseln alle zwei Wochen die Zuständigkeit. Dieser Wechsel hat sich schnell eingespielt und funktioniert wirklich gut.

Wenn ein Unfall passiert, ist das Notarztmittel oftmals bis zu zwei Stunden gebunden, da es einen Patienten nach St. Pölten oder Amstetten bringen muss. Welche Auswirkungen hat die Schließung der Unfallerstversorgung im LKH Melk für das Rettungswesen?

Gruber: Schwer verletzte Patienten wurden schon immer nach St. Pölten oder Amstetten gebracht. Bei der Primärversorgung von kleineren Verletzungen steht uns das LKH Melk nach wie vor zur Verfügung.

Bei den Dienststellen in der Manker Region hört man oftmals die Sorge der Bevölkerung, dass in den Nachtstunden Dienststellen nicht besetzt sind. Ist die Versorgung gesichert?

Gruber: Die Ortsstellen sind gewachsene Strukturen, hier verfügen wir über eine sehr gute Standortdichte. Es ist immer mindestens ein Standort besetzt.

Finanziell wichtig sind für den Rettungsdienst die Krankentransporte. Wie hoch ist hier der entstandene Verlust durch weniger Transporte in der Zeit des Lockdowns?

Gruber: Es gab in der Zeit des Lockdowns einen erheblichen Rückgang der Transporte. Dieser Rückgang ist aber uns zugutegekommen, dadurch konnten wir die Testungen in dieser hohen Zahl durchführen.

Die Corona-App stammt vom Roten Kreuz. Wie ist Ihr Umgang damit, haben Sie sie denn installiert?

Gruber: Ich persönlich verwende sie, bin aber überzeugt, dass man den Kontakt auch ohne App zurückverfolgen kann.

Im Zuge der Corona-App kam das Rote Kreuz rasch wieder in das Fahrwasser der Parteilichkeit, das Rote Kreuz wird klar der ÖVP zugeordnet. Wie reagieren Sie auf das Thema Parteilichkeit?

Gruber: Das Rote Kreuz ist überparteilich. Wir haben viele Mitglieder, die bekennende Funktionäre innerhalb von Parteien sind. Bei uns stehen der Mensch und somit die Gesundheit im Vordergrund.