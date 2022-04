Donauuferbahn: Gemeindeentwicklung statt Enteignungswelle

Werbung

Anfang April findet sich der Kampf um die Donauuferbahn bei der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ wieder. Die Dreharbeiten samt organisierter Demo dafür fanden bereits Mitte März in Persenbeug-Gottsdorf und Hofamt Priel statt. Die fünf Bürgermeister der Gebiete der ehemaligen Bahntrasse wendeten sich bereits vor der Ausstrahlung mit einem offenen Brief an die NÖN und die Bevölkerung. Hintergrund für den Brief ist, dass sich die Bürgermeister entschlossen haben, dem Ansinnen von Christa Kranzl, einer Konfrontation, nicht näher zu treten. Um vorprogrammierte, ausartende Auffassungsunterschiede nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, wie der Sprecher der fünf Bürgermeister, Friedrich Buchberger aus Hofamt Priel, erklärt.

In ihrem Schreiben betonen die Ortschefs, dass bereits mehr als 60 Prozent der ehemaligen Trasse in den betroffenen fünf Gemeinden verkauft seien, für weitere 20 Prozent liegen schon konkrete Verträge vor. „Projekte für die Region im direkten Zusammenhang mit der ehemaligen Bahnstrecke sind in Planung. Darunter Verkehrs- und Mobilitätsprojekte, Wohnprojekte und ein Gesundheitszentrum“, erklärt Buchberger.

Ortschefs denken nicht an Wiedererrichtung

Die Bürgermeister verweisen aber auch auf Schreiben aller Entscheidungsträger, in denen an eine Wiedererrichtung der Donauuferbahn aus mehreren Gründen nicht zu denken ist. „Die verkauften Flächen sollen zur Gemeindeentwicklung beitragen und nicht zu einer Enteignungswelle führen“, will Buchberger betroffene Anrainer schützen.

Dem Wunsch der Projektbefürworter, den Schottertransport der Firma Loja auf die Schiene zu verlegen, geben die Bürgermeister gleich in mehreren Punkten eine Absage. So sei einerseits die Strecke technisch dafür nicht ausgelegt, zudem wurde das Verfahren zur Wiedereröffnung Jahrzehnte dauern. Buchberger verspricht, dass die betroffenen Gemeinden bezüglich Schottertransport in enger Abstimmung mit der Firma Loja stehen. Derzeit ist ein Schottertransport über die Donau nach Krummnußbaum per Seilbahn angedacht. Konkrete Pläne zu diesem Mammutprojekt fehlen aber weiterhin.

