Bezirk Melk droht wieder die orange Ampel .

Während österreichweit in den letzten Tage Rekordwerte bei den Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet wurden, steigen auch im Bezirk Melk in den vergangenen Tagen die Zahlen. Waren es noch am Montag knapp 50 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen, zeigt die für die Ampelkommission wichtige Sieben-Tagesinzidenz 65 Fälle sowie einen Wert von 83,4 pro 100.000 Einwohner.