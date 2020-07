Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk dürfte mit seinem Elektro-Fahrrad gegen 14.30 Uhr im Gemeindegebiet von Ybbs an der Donau-Göttsbach ungebremst in eine Kreuzung eingefahren sein, gab die Polizei am Samstagabend bekannt.

Dort wurde er vom Pkw einer 45-jährigen Frau aus dem Bezirk Melk erfasst. Der 49-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.