Bevor es ab Samstag, 26. Dezember, wieder in den dritten „harten Lockdown“ geht, steht das Weihnachtsfest an. Natürlich laufen die Feierlichkeiten dieses Jahr anders ab als gewohnt – besinnlich wird es aber auch trotz Pandemie allemal, wie drei Promis aus dem Bezirk der NÖN berichten.

Für den „singenden Landwirt“ aus Krummnußbaum, Thomas Stöckl, wird es etwa eine ganz besondere Weihnacht. Denn zum ersten Mal feiert er mit seiner Birgit – er hat die Oberösterreicherin dieses Jahr über die ATV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt. „Ich freue mich schon sehr darauf, auch wenn heuer alles ein bisschen anders ist“, schmunzelt der 28-Jährige. Die Adventzeit habe das Pärchen aber schon sehr genossen: Sie musizierten regelmäßig zusammen und griffen Stöckls Eltern bei den Vorbereitungen der vorbestellten Heurigen-Schmankerl für den Abholservice unter die Arme. „Wir helfen alle zusammen, wie es sich gehört“, betont der Krummnußbaumer.

Und so läuft es auch beim Weihnachtsessen ab: Im kleinsten Kreis kommt die Familie auf dem Hof der Stöckls zusammen, „Mama Stöckl“ kocht, Thomas und Birgit kümmern sich heuer ums Dessert. Bäuerliche Traditionen dürfen laut dem 28-Jährigen beim Fest nicht fehlen: „Das Ausrauchen, bei dem mit Weihrauch das Haus gesegnet wird, gehört bei uns dazu. Nach der Bescherung werden wir noch Kekse naschen und gemütlich beisammensitzen.“

Mehr freie Zeit im Advent genutzt

Gemütlichkeit steht auch bei Ursula Strauss‘ Weihnachtsplanung ganz oben. „Dieses Jahr gibt es so viele offene Fragen, so viel Uneinschätzbares, Unmögliches und Verhinderndes“, meint die bekannte Schauspielerin mit Wurzeln in Pöchlarn. „Aber es gibt auch etwas, das es so schon lange nicht mehr gab, zumindest in meiner Vorweihnachtszeit. Es gibt Zeit zum Kekse backen und Geschichtenlesen, Zeit zum Kochen und Beisammensitzen, Zeit zum Rausgehen und in sich gehen. Das alles werden wir tun, meine Familie und ich“, gibt sie Einblick.

Ruhiger und besinnlicher fällt das Weihnachtsfest 2020 auch bei Paul Scharner und seiner Familie aus. „Wir sind eine riesige Familie“, erzählt der ehemalige Nationalteamspieler und Englandlegionär, dass es um die Feiertage normalerweise drunter und drüber geht. Aufgrund der Pandemie wird dieses Jahr alles aufgeteilt. „Wir haben schon am 20. Dezember bei den Eltern meiner Frau angefangen. Am 24. Dezember sind wir dann alleine – nur die engste Familie. Und am 25. Dezember sind wir bei meinen Eltern“, schildert Scharner, der im Frühjahr 2019 für den SC Melk kickte.

Als ganz so tragisch empfindet er die Situation nicht: „Es ist besser, als ganz alleine zu feiern. Das war ich in meiner England-Zeit gewohnt, weil die Spiele dort auch über die Feiertage stattfinden.“ Der Baum wird im Hause Scharner von Paul und Ehefrau Marlene in der Nacht von 23. auf 24. Dezember aufgeputzt. „Da lassen sich alle Jungs noch ganz gerne ‚täuschen‘“, schmunzelt Scharner, dass sich nicht nur sein jüngster Sohn, der vierjährige Jonathan, über den „plötzlich“ festlich geschmückten Baum freut, sondern auch Timotheus (6), Paul Pius (12), Benedict (15) und Constantin (17).

Positiv hat sich die Pandemie bei den Scharners auf den vorweihnachtlichen Stress ausgewirkt. Scharner: „Sonst kaufen wir die Geschenke vor allem vor Ort, aber das war unmöglich im ‚harten Lockdown‘, wir haben schon viele Einkäufe früh erledigt.“