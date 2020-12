Exakt 518 Personen im Bezirk Melk sind aktuell positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Ein deutlicher Rückgang gegenüber der Vorwoche. So waren es am Donnerstag noch 601 Personen, zu Wochenbeginn in der Vorwoche mehr als 640 Personen.

Auch die Zahl der Menschen in Quarantäne geht ebenso deutlich zurück. Aktuell sind im Bezirk Melk 1.093 Personen als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen abgesondert. Darüber hinaus bestehen 12 Verkehrsbeschränkungen. In der Vorwoche befanden sich noch knapp 1.680 Personen unter Quarantäne. Mit ein Grund für den deutlichen Rückgang der Quarantänezahlen ist laut Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner der zuletzt verhängte Lockdown.

Bei den am Wochenende durchgeführten Massentestungen an Lehrern, gab es im Bezirk Melk zudem einen positiven Covid-Fall. Indes laufen in den einzelnen Gemeinden die Vorbereitungen für die Massentests an der Bevölkerung auf Hochtouren. Zu der Teilnahme ruft auch Gemeindebund-Obmann und Texingtaler VP-Bürgermeister Gerhard Karner auf. "Die Tests sind kostenfrei, risikolos und tragen darüber hinaus zur Sicherung der Feiertage in Niederösterreich bei. Denn wer sich testen lässt und danach vorsichtig bleibt, kann gefahrlos Weihnachten mit seinen Liebsten feiern“, betont Karner.