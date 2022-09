Energiekrise: Für immer mehr stellt sich Frage nach Zukunftsfähigkeit

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit Wochen gehen Energiestatistiken steil nach oben. Laut der österreichischen Energieagentur zahlen Haushalte im Juli rund 50 Prozent mehr für Energie als im Jahr davor. Auch den Betrieben aus dem Bezirk setzen hohe Strom- und Gaspreise massiv zu. Viele Unternehmen sehen sich im Zwiespalt zwischen der eigenen Steigerung der Preise oder dem Schlucken der hohen Fixkosten.

Peter Lechner bei der Zubereitung seiner Schaumrollen. Foto: Lechner

Die Marbacher Patisserie Lechner findet sich derzeit in diesem Konflikt wieder. Peter Lechner, Juniorchef der Patisserie, sieht in der momentanen Situation noch keinen Grund für Preissteigerungen: „Solange wir noch keine höheren Energiepreise bezahlen müssen, werden wir auch die Preise nicht anheben“, bekräftigt Lechner.

Er steht nach wie vor hinter seiner Philosophie, dass seine Erzeugnisse für alle dauerhaft leistbar sein sollen. Eine Bäckerei mit ihren zahlreichen Maschinen und Öfen ist tagtäglich besonders vom Strom abhängig, jedoch: „Den Kunden mehr Geld abzuverlangen, nur um den Profit zu erhöhen, ist nicht unsere Art Geschäfte zu machen“, erklärt der Bäcker wohl auch als Seitenhieb auf so manchen Mitbewerber.

Bei Landwirtschaft spielt sich Besorgnis auf

Auch in landwirtschaftlichen Betrieben ist die Inflation spürbar. Vor allem das Zusammenspiel von Aufwand und Erlöse befände sich nicht mehr im Einklang, erzählt Landwirtin und Bezirksbäuerin Silke Dammerer vom Ybbser Dammererhof. „Die gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten belasten derzeit wirtschaftlich enorm und die ohnehin knappen Erlöse sinken dadurch zusätzlich“, beschreibt sie. Investitionen seien daher derzeit undenkbar.

Der hohe Strombedarf im Bereich der Tierhaltung treibt die Rechnungen in die Höhe, aber auch die Spritpreise sind ein massives Laster. „Der Diesel ist um 60 Prozent gestiegen und dadurch ein Kostentreiber in der landwirtschaftlichen Produktion“, bedauert sie. Als Bezirksbäuerin ist sie mit der gesamten Situation im Bezirk besonders vertraut, weiß daher auch um die Besorgnis vieler Kollegen. „Die Einkommenssituation ist seit vielen Jahren sehr angespannt, das verschärft sich durch die massiven Betriebsmittelkostensteigerungen und die volatilen Märkte“, erklärt Dammerer.

Hinzu kommt ein vorherrschender Trend im Einzelhandel, der am Überleben vieler Landwirte rüttelt. Viele Supermärkte setzen immer häufiger auf Importware, wodurch die Tiere von heimischen Bauern nicht abgenommen werden würden, schildert die Bezirksbäuerin. „Dies führt zu zusätzlichem wirtschaftlichen Schaden in unseren Familienbetrieben. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, gefährdet das unsere heimische Versorgungssicherheit und wird die Teuerung noch weiter in die Höhe treiben“, warnt sie. Unterstützen könne eine PV-Anlage − am Ybbser Dammererhof befindet sich bereits eine am Dach, diese könnte aber etwas größer sein, weiß sie. Dammerer appelliert zudem an das Bewusstsein der Bevölkerung, auf heimische Produkte zu achten. Ebenfalls fordert sie faire und stabile Preise: „Eine Milchbäuerin arbeitet derzeit für 5,70 Euro Stundenlohn, jeder Berufstätige wird verstehen, dass sich hier keine zukunftsfähige Landwirtschaft entwickeln kann!“

