Bezirk Melk: Erste Covid-Fälle mit Omikron

Mit 221 Personen, die aktuell positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, erreicht der Bezirk Melk abermals einen Tiefststand der Covid-Fälle in den vergangenen Monaten. Zum Beginn der Vorwoche lag die Zahl der Fälle noch bei 370. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 180,1 Fälle pro 100.000 Einwohner. Zuletzt war der Wert am 10. September so niedrig. In acht der 40 Gemeinden gibt es aktuelle keine neuen Covid-Fälle, nur zwei Gemeinden weisen eine Inzidenz über 400 Fällen auf. Sorge bereitet allerdings, dass mittlerweile die ersten Omikron-Fälle seitens der Bezirkshauptmannschaft Melk bestätigt werden.

Mit der niedrigen Zahl an Covid-Fällen geht naturgemäß auch die Zahl der Menschen in Quarantäne zurück. Zum Wochenbeginn befinden sich 355 Personen als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen in Quarantäne. In der Vorwoche waren dies noch 595 Personen. Daneben bestehen derzeit laut Bezirkshauptmannschaft Melk auch 61 Verkehrsbeschränkungen.

Seit dem Ausbruch der Pandemie gibt es im Bezirk Melk insgesamt 13.759 Fälle, 133 Personen verstarben.