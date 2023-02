Fasten nach der Narrenzeit

Traditionell beginnt die Fastenzeit im Christentum am Aschermittwoch und dauert bis Ostern − dem Tag der Auferstehung Jesu Christi. Genau genommen bedeutet es den Verzicht auf Nahrung beziehungsweise die einmalige Sättigung pro Tag.

Heutzutage wird selbst in weiten Kreisen der katholischen Kirche diese überlieferte Tradition nicht mehr so streng genommen. Der Ybbser Pfarrer Gerhard Reitzinger etwa spricht von mehreren Dimensionen des Verzichts. Er sieht vor allem das Solidarisieren mit seinen Mitmenschen und freiwillige Einschränkungen als erstrebenswert. „Es soll die Zeit sein, in der man sich mehr bemüht zu beten, zu teilen und Almosen zu geben“, erklärt der Geistliche. So könne ein gutes Gleichgewicht zwischen Körper und Seele hergestellt werden. In eine ähnliche Kerbe schlagen auch weltliche Fastenvorsätze. Das Basenfasten etwa wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter.

„Der Körper besteht von Natur aus aus Säuren und Basen. Je nachdem was wir essen, wird es ‚sauer‘ oder ‚basisch‘ verstoffwechselt“, erklärt Ulrike Lackner aus Ybbs, die Seminare auf diesem Gebiet anbietet. Einfach gesagt, neutralisieren die Basen die Säuren. Basische Lebensmittel sind unter anderem Obst oder Kräuter, während Fleisch oder Milchprodukte säurehaltig sind. Inzwischen gibt es auch eigene Fastenzentren, die auf diese Art des Verzichts spezialisiert sind. Allerdings werden diese Angebote bereits das ganze Jahr über genutzt. Auch die Diätologin Sandra Seitner von der „Ernährerei“ hat praktische Tipps parat: „Wer Mahlzeiten nicht zur Gänze streichen möchte, kann sich alternativer Fastenformen bedienen, wie etwa das Reduzieren von Haushaltszucker.“

Eine weitere Ausprägung des Verzichts ist das Fastensuppenessen, das wiederum eher in den kirchlichen Bereichen angesiedelt ist. Dabei lautet die Devise „Suppe statt feste Nahrung“. Die Suppe soll eine sämige bis flüssige Konsistenz aufweisen. Dieser Form der Nahrungsaufnahme werden entschlackende und entsäuernde Eigenschaften nachgesagt. Ob man nun der geistigen oder der weltlichen Fastenform zugetan ist, nachgewiesen sind in jedem Fall positive Aspekte für die Gesundheit. Neben Gewichtsreduktion wird auch der Stoffwechsel positiv beeinflusst.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.