40 Tage – Verzicht üben und sich auf das Wesentliche besinnen. Pater Martin Rotheneder berichtet über die Fastenzeit, wie sie im Stift Melk zelebriert wird und wie er sie übersteht.

„Fasten ist ein Jahrtausend altes Thema und in allen Weltreligionen als eine für den Menschen bereichernde Erfahrung bekannt“, teilt der Pater mit. Doch in der heutigen Zeit geht es in den Industriegesellschaften mehr denn je ums Reduzieren. „Eigentlich ist das nicht nur für 40 Tage wichtig, sondern müsste die Grundeinstellung des übermäßigen und überflüssigen Konsumierens ändern“, hofft er. Die Frage, die sich in der Fastenzeit stellt, ist: „Was kann ich selber tun?“ Für Rotheneder ist klar: „Jeder sollte sein eigenes Konsumverhalten kritisch betrachten und reduzieren.“

Der Verlockung auchwiderstehen können

Kobler-Pimiskern Pater Martin vom Stift Melk bei einer Meditation in der Fastenzeit.

Täglich selbst entschieden werden kann im Bereich des Essen und Trinkens. Aber auch Zeitverschwendungen können kritisch betrachtet werden. „Wenn wir Fernseh- und Computerzeiten einschränken und die gewonnene Zeit für Kommunikation mit anderen Menschen nutzen, haben wir etwas verändert. Und um Veränderung geht es im tiefsten Sinn des Fastens“, betont Pater Martin. Gespräche und Versöhnungen sind wertvolle Aspekte des Fastens.

In den 40 Tagen heißt es nicht nur das zu reduzieren, was wir zu viel haben, sondern auch das zu vermehren und zu verstärken, was wir zu wenig machen. „Fasten tut vielleicht weh, aber das Ergebnis tut gut“, bekräftigt der Geistliche den Brauch. Im Stift Melk wird das Fasten niemandem vorgeschrieben. Jeder wählt seine Art des Fastens. „Jeden Tag gibt es zur Jausenzeit frischen, heißen Leberkäse. Der Duft alleine ist schon sehr verlockend. Immer wieder werde ich schwach und nasche davon. Jetzt in der Fastenzeit gelingt es mir, mich nur am Duft zu erfreuen“, erzählt Rotheneder über sein persönliches Verzichtbeispiel. Aber er hofft auch, der Versuchung bis zum Karfreitag widerstehen zu können.

„Wenn ihr fastet, dann macht kein finsteres Gesicht – so steht es in der Bibel“, teilt der Pater mit. Wenn also jemand wegen des Fastens schlecht gelaunt herumläuft, dann fastet er immer auf Kosten anderer. Und wer durch die 40 Tage einige Kilos verliert, soll sich freuen. „Es scheint auf den ersten Blick noch kein spiritueller, religiöser Aspekt dabei zu sein. Doch alles, was unserem Körper wirklich guttut, das tut auch unserer Seele gut“, berichtigt Rotheneder.