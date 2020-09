Menschenmassen auf der Durchreise, Menschenmassen in der Warteschleife für Asylbescheide, Menschenmassen in der Organisation. Das große Kommen, Gehen und Bleiben. Die Flüchtlingskrise bewegte ganz Österreich, naturgemäß auch den Bezirk Melk.

Für die Bezirkshauptmannschaft Melk war besonders die Abwicklung der Grundversorgung für die im Bezirk untergebrachten Asylwerber, die Betreuung der unbegleiteten Minderjährigen als auch die Beurteilung der Flüchtlingsquartiere eine besondere Herausforderung. Entscheidend für die Bewältigung war dabei laut Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner das gute Zusammenwirken zwischen Behörden, Gemeinden, kirchlichen Einrichtungen und Einsatzkräften.

Krise hat heute keine Auswirkungen mehr

„In Erinnerung sind mir noch die zahlreichen Bemühungen zur Integration der Flüchtlinge aber auch die Diskussionen im Zusammenhang mit der Errichtung einiger Quartiere“, erzählt Haselsteiner.

Die damalige Situation hat fünf Jahre später allerdings keine spürbaren Auswirkungen mehr. Aktuell befinden sich im Bezirk Melk nur mehr rund 60 Asylberechtigte in der Grundversorgung.

Das größte Transitlager im Bezirk wurde in Bischofstetten eingerichtet, 200 bis 300 Flüchtlinge kamen täglich an, um dann am nächsten oder spätestens übernächsten Tag wieder weitergebracht zu werden. Insgesamt waren es 3.000 Hilfesuchende, die in der großen Halle in Bischofstetten zwischen neuem Dorfzentrum und Fußballplatz ein Dach über dem Kopf fanden. Warum Bischofstetten? „Es war eine dramatische Situation: Es war kalt und überall ist nach beheizbaren Unterkünften gesucht worden. Wir haben eine große beheizbare Halle – das hat man beim Land gewusst und auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die damals Innenministerin war, kannte die Halle“, erzählt Bischofstettens VP-Bürgermeister Werner Nolz, der damals kurz zuvor als Vizeortschef angelobt worden war.

Anfängliche Skepsis in der Bevölkerung

In der Bevölkerung habe es anfänglich Skepsis gegeben. Aber die Hilfsbereitschaft ließ nicht lange auf sich warten. „Die Bevölkerung hat zum Beispiel mit Getränken geholfen. Und auch die Pfarre hat sich sehr stark engagiert“, blickt Nolz zurück. Unterm Strich habe es keine Vorfälle gegeben: „Es hat alles reibungslos funktioniert.“ Mit einer Quote von mehr als drei Prozent Asylwerbern war die Bezirkshauptstadt Melk ein Hotspot in der Flüchtlingskrise. Neben dem Flüchtlingsquartier im Stift Melk gab es auch viele freiwillige Initiativen. „Freiwillige und Ehrenamtliche haben perfekt zusammengearbeitet“, erklärt der damalige Intergrationsstadtrat Emmerich Weiderbauer (Grüne). Die Asylwerber, die im Land bleiben durften, sind laut Weiderbauer großteils gut integriert. Dazu beigetragen haben Initiativen, wie das Konversationscafé, die Kattunfabrik oder der Lerntreff. Die in der Stadt ansässigen Asylwerber werden weiterhin vom Verein „Begegnung in Melk“, unterstützt, etwa in ihrem Asylverfahren oder mit Deutschkursen.