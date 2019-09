Seit der Veröffentlichung der Recherchen von NÖN und der Tageszeitung „Der Standard“ hagelt es im Bezirk Melk Rücktrittsforderungen von allen Seiten.

Auslöser sind ein Posting des ehemaligen Klubobmanns der FPÖ, Martin Huber, zu Hitlers-Geburtstag, sowie diverse Facebook-Likes einiger Gemeinderäte unter Symbolen der „Schwarzen Sonne“ und der „Irminsul“. Beides Zeichen der rechtsextremen Szene in Österreich.

Jetzt wurde der NÖN weiteres Material übermittelt die auch Schollachs FP-Gemeinderat Raphael Stangl („Kein Kommentar“) und den Persenbeuger Gemeindepartei-Obmann der ÖVP, Roman Schinnerl, betreffen. Für FP-Gemeinderäte, die zuletzt vonseiten SPÖ und ÖVP mit Rücktrittsforderungen konfrontiert wurden, Anlass, selbiges zu fordern.

So meldet sich erstmals auch der Hofamt Prieler FP-Gemeinderat Stefan Koch – er hat selbst die Symbole auf Facebook gelikt – zu Wort. „Ich habe damals nur das handwerkliche Geschick meines Bekannten beurteilt und nicht das Motiv. Ich wusste nicht, was es ist.“ In Richtung seines Ortschefs und der Forderung nach seinen Rücktritt, betont er: „Dann soll er auch Schinnerl auffordern zu gehen.“

„In diesem Fall sollte man Einfühlungsvermögen und Verständnis zeigen – Runenlehre ist kein Teil der politischen Bildung.“ Günther Haslauer, ÖVP

Für die FP-Bezirkspartei nimmt der Ruprechtshofner Richard Punz Stellung und greift die Forderung von Koch auf. „Wir gehen davon aus, dass die Ankündigung von Alois Schroll auch für ÖVP-Mandatare gilt und der SPÖ-Bürgermeister von Persenbeug tätig wird. Gleichzeitig werden die ÖVP Obleute aufgefordert, in ihren Reihen jene Konsequenzen zu ziehen, die sie von uns einfordern“, erklärt Punz.

Schinnerl selbst erklärt gegenüber der NÖN, dass er bei einem Tisch eines Bekannten auf „Gefällt mir“ gedrückt hat. „Auch wenn uns politisch einiges trennt, die Pflege der guten Nachbarschaft ist uns beiden wichtig, da zählen keine Parteigrenzen“, meint Schinnerl. Er versichert auch, mit den einschlägigen Symbolen nicht vertraut zu sein: „Jetzt, wo ich es weiß, distanziere ich mich selbstverständlich. Ich verurteile ewig gestriges Gedankengut.“

Der Persenbeuger spricht auch eine Entschuldigung für sein Verhalten aus und erklärt, dass der Sachverhalt sofort mit der Gemeindefraktion besprochen wurde: „Ich danke allen, dass sie jetzt hinter mir stehen.“

Konfrontiert mit den Vorwürfen und Rücktrittsforderungen der Landespartei verweist Pressesprecher Günther Hauslauer auf die klare Linie der Volkspartei. „Ein neonazistisches oder faschistisches Gedankengut lassen wir nicht zu. In diesem Fall sollte man aber Einfühlungsvermögen und Verständnis zeigen – Runenlehre ist kein Teil der politischen Bildung“, sagt Haslauer.