Statt dem Religionsunterricht ziehen viele Schüler eine Freistunde vor. Doch gemütlich Kaffee trinken, während sich die Klassenkameraden mit theologischen Themen auseinandersetzen, soll – wenn es nach den Politikern geht – der Vergangenheit angehören. Stattdessen heißt es für alle vom Religionsunterricht abgemeldeten Schüler ab zum Ethik-Unterricht. Doch was ist Ethik? Und sind wirklich so viele Schüler vom Unterrichtsfach Religion abgemeldet?

„Ihr seht, dass jemand gemobbt wird. Was tut ihr?“ Angeregt fängt die Klasse des Schulzentrums in Ybbs im Fach Ethik über diesen Fall zu diskutieren an. Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es Ethikunterricht an der Schule. Für Schulleiter Rainer Graf hat dieses Fach einen besonderen Stellenwert: „Je digitaler unsere Welt wird, desto bedeutender wird Ethik.“ In seiner Schule sind 40 Schüler vom Religionsunterricht abgemeldet. Er bejaht den Vorschlag der Regierung: „Freistunde gegen Religionsunterricht ist kein fairer ‚Wettbewerb‘.“

Mit 14 können sich Jugendliche vom Konfessionsunterricht abmelden. Auch Johann Forsthofer, Direktor der Polytechnischen Schule in Laimbach, findet den Anreiz für die gewonnene Freistunde schlecht. Aber da bei ihm niemand vom Religionsunterricht abgemeldet ist, ist es kein Thema für ihn. So ist es auch im Stiftsgymnasium Melk. „Da wir eine konfessionelle Schule sind, müssen alle Schüler an einem Religionsunterricht teilnehmen“, erklärt Direktor Anton Eder. Die Ethik wird aber hier nicht ausgeklammert: Sie wird in verschiedene Fächer wie Philosophie integriert. Das Vorhaben der Regierung befürwortet Eder ebenfalls: „Schüler sollten sich entweder im Religions- oder Ethikunterricht mit ethischen Fragen auseinandersetzen, um Verantwortung für sich selbst, die Mitmenschen und die Umwelt übernehmen zu können.“

Rosina Neuhold, Direktorin der Fachschule Sooß, sieht in Ethik auch einen wertvollen Input für die Jugendlichen. „Einen eigenen Unterricht gibt es nicht, aber als eine Schule mit sozialem Schwerpunkt spielt die Wertevermittlung in den verschiedenen Bereichen eine wichtige Rolle“, stellt sie gegenüber der NÖN klar.

Trotz anderer Ansichten gut auskommen

Die beiden Ethiklehrer vom Schulzentrum Ybbs, Georg Steinwendtner und Otmar Schachl, haben tagtäglich mit diesem Thema zu tun und eine eigene Meinung dazu: „Der Lehrplan des katholischen Unterrichts stimmt zu 90 Prozent mit unseren Ethikthemen überein – nur, dass hier nicht auf Basis der Religion, des Glaubens und der Bibel, sondern ausschließlich auf Basis der Philosophie, der Menschenrechte und der Vernunft unterrichtet wird.“

Steinwendtner hat als Schwerpunkt Steuermannskunst, wo es darum geht, wie man Kapitän seines selbstbestimmten Lebens wird und mit Mitmenschen trotz unterschiedlicher (religiöser) Ansichten gut auskommt. Schachl fände es spannend, wenn Schüler mit Religion Islam gemeinsam mit anderen Ethik hätten. Aber dafür müssten sie sich vom islamischen Unterricht abmelden. Und wer in Islam geht, hat kein Unterrichtsfach Ethik.

Ein Problem sieht der Ethiklehrer im Ansatz der Regierung: „Ein ‚Ja‘ zu mehr Ethik muss immer mit einem ‚Ja‘ zu einer Erhöhung der Stunden verbunden sein. Und de facto gab es bis jetzt immer eine Reduzierung.“