69 Landjugend– Gruppen in ganz Niederösterreich haben 42 arbeitsintensive Stunden hinter sich. Darunter auch fünf Landjugendgruppen aus dem Bezirk Melk: Die fleißigen Jugendlichen aus den Ortsgruppen Persenbeug (Projekt: Rast- und Ruheplatz an der Donau), Hürm (Projekt: Platzgestaltung sowie Sitzgelegenheiten vor der Rundkapelle), St. Oswald, Nöchling sowie Ybbs-St. Martin krempelten am vergangenen Wochenende die Ärmel hoch und stellten sich dem diesjährigen Projektmarathon.

Zum zweiten Mal war dieses Jahr die Landjugend St. Oswald dabei. „Es sollen fünf Herzbankerl und ein Riesenherz aus Holz mit Sitzgelegenheit für den Herzsteinweg errichtet werden“, lautete die von ÖVP-Bürgermeisterin Rosemarie Kloimüller überreichte Aufgabenstellung. Außerdem integrierten die jungen Helfer drei Badewannen–Hochbeete in den Kräutergarten. Die benötigten Materialien wurden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Auch für die Landjugendortsgruppe Ybbs–St. Martin ist der Projektmarathon ein Fixpunkt im Landjugendkalender. In diesem Jahr errichteten die engagierten Mitglieder innerhalb der vorgegebenen Frist einen Kletterturm für den Kindergarten 1 in Ybbs. Zusätzlich dürfen sich die Kinder über einen Fühlweg und eine Puppenküche freuen.

In Nöchling „draht se s‘Radl wieder“: Unter diesem Motto erneuerte die hiesige Landjugendgruppe das Gullinger Wasserrad, den Zulauf sowie die Einzäunung. Dank der vielen tatkräftigen Hände konnten auch die Zusatzaufgaben – eine Eisenfigur für den Lebensweg und zwei Holzliegen – umgesetzt werden.

Präsentiert wurden die Projekte am vergangenen Sonntag, dieses Wochenende gehen noch zwei weitere Landjugendgruppen aus dem Bezirk, Yspertal sowie Neumarkt-Blindenmarkt an den Start. Das Siegerprojekt soll im März 2022 beim Tag der Landjugend bekannt gegeben werden.